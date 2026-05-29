Roland Garros'ta deprem! Novak Djokovic 2-0'dan yıkıldı
Roland Garros'ta büyük sürpriz yaşandı. Novak Djokovic, 2-0 öne geçtiği maçta Brezilyalı Joao Fonseca'ya 3-2 mağlup olarak turnuvaya üçüncü turda veda etti.
- Novak Djokovic, Roland Garros'ta Joao Fonseca'ya karşı tarihi bir mağlubiyet aldı.
- Djokovic, ilk iki seti 6-4 ve 6-4 kazanarak avantaj elde etti.
- Joao Fonseca, üçüncü seti 6-3, dördüncü seti 7-5 ve karar setini 7-5 alarak maçı 3-2 kazandı.
- Bu sonuçla Djokovic, Roland Garros'a üçüncü turda veda etti.
- Joao Fonseca, kariyerinin en önemli galibiyetlerinden birini elde ederek son 16 turuna yükseldi.
Sezonun ikinci grand slam turnuvası olan Roland Garros'ta tenis dünyasını sarsan bir sonuç ortaya çıktı.
Kariyerindeki 25. grand slam şampiyonluğunu hedefleyen Novak Djokovic, genç rakibi Joao Fonseca karşısında tarihi bir mağlubiyet yaşadı.
DJOKOVIC 2-0 ÖNE GEÇTİ
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen organizasyonun altıncı gününde Novak Djokovic ile Joao Fonseca karşı karşıya geldi.
Philippe-Chatrier Kortu'nda oynanan mücadelede Sırp raket ilk iki seti 6-4 ve 6-4 kazanarak önemli bir avantaj elde etti.
FONSECA'DAN TARİHİ GERİ DÖNÜŞ
Karşılaşmanın devamında oyunun kontrolünü eline alan Joao Fonseca, üst üste üç set kazanmayı başardı.
19 yaşındaki Brezilyalı tenisçi, üçüncü seti 6-3, dördüncü seti 7-5 ve karar setini de 7-5 alarak korttan 3-2 galip ayrıldı.
ROLAND GARROS'A ERKEN VEDA
Bu sonuçla Novak Djokovic, Roland Garros'a üçüncü turda veda etti.
39 yaşındaki yıldız tenisçi, kariyerindeki 25. grand slam kupası hedefini bir sonraki turnuvaya bırakmak zorunda kaldı.
FONSECA ADINI SON 16 TURUNA YAZDIRDI
Turnuvanın yükselen yıldızları arasında gösterilen Joao Fonseca, kariyerinin en önemli galibiyetlerinden birini elde etti.
Genç raket, Roland Garros'ta yoluna devam ederek son 16 turuna yükseldi.