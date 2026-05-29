Roland Garros'ta deprem! Novak Djokovic 2-0'dan yıkıldı

Joao Fonseca, kariyerinin en önemli galibiyetlerinden birini elde ederek son 16 turuna yükseldi.

Bu sonuçla Djokovic, Roland Garros'a üçüncü turda veda etti.

Djokovic, ilk iki seti 6-4 ve 6-4 kazanarak avantaj elde etti.

Sezonun ikinci grand slam turnuvası olan Roland Garros'ta tenis dünyasını sarsan bir sonuç ortaya çıktı.

Kariyerindeki 25. grand slam şampiyonluğunu hedefleyen Novak Djokovic, genç rakibi Joao Fonseca karşısında tarihi bir mağlubiyet yaşadı.

DJOKOVIC 2-0 ÖNE GEÇTİ

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen organizasyonun altıncı gününde Novak Djokovic ile Joao Fonseca karşı karşıya geldi.

Philippe-Chatrier Kortu'nda oynanan mücadelede Sırp raket ilk iki seti 6-4 ve 6-4 kazanarak önemli bir avantaj elde etti.