Domenico Tedesco'nun yeni adresi Bologna!
Serie A ekiplerinden Bologna, teknik direktörlük görevi için Domenico Tedesco ile anlaşmaya vardı. İtalyan ekibinin kısa süre içinde resmi açıklama yapması bekleniyor.
İtalya Serie A ekiplerinden Bologna'da teknik direktör arayışı sona erdi. Vincenzo Italiano ile yollarını ayıran İtalyan temsilcisi, yeni teknik direktörünü belirledi.
TEDESCO İLE ANLAŞMA SAĞLANDI
Fabrizio Romano'nun haberine göre Bologna, Domenico Tedesco ile anlaşmaya vardı. 40 yaşındaki teknik adamla yapılan görüşmelerde son pürüzlerin giderildiği ve tarafların el sıkıştığı belirtildi.
2+1 YILLIK SÖZLEŞME
Bologna'nın Domenico Tedesco ile 2+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladığı ifade edildi. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.
İMZA GÜN İÇİNDE GELEBİLİR
Haberde Tedesco'nun gün içerisinde sözleşmeye imza atabileceği aktarıldı. İtalyan ekibi, yeni dönem planlamasını Alman çalıştırıcıyla başlatmaya hazırlanıyor.
FENERBAHÇE PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ
Domenico Tedesco, geride kalan sezonda Fenerbahçe'nin başında görev yaptı. 40 yaşındaki teknik adam, sarı-lacivertli ekiple toplam 45 resmi maça çıktı.
45 MAÇTA 26 GALİBİYET
Tedesco, Fenerbahçe kariyerinde 26 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Bu performans, Bologna'nın teknik direktör tercihinde öne çıkan detaylardan biri oldu.