Barcelona'nın Julian Alvarez teklifi sonrası Atletico Madrid'den peş peşe göndermeler
Atletico Madrid, Julian Alvarez’in Barcelona’ya transfer olacağı yönündeki iddialarla sosyal medyada alay etti. İspanyol ekibinin yaptığı esprili paylaşımlar kısa sürede gündem yarattı.
- Atletico Madrid, Julian Alvarez'in Barcelona'ya transfer iddialarına sosyal medya üzerinden esprili bir yanıt verdi.
- Kulüp, Barcelona'nın genç oyuncusu Lamine Yamal için sembolik bir transfer teklifi paylaşarak dikkat çekti.
- Paylaşımda, Bad Bunny konseri için 4 bilet, yıllık gazete aboneliği ve çekirdek teklif edildiği belirtildi.
- Atletico Madrid'in paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü ve geniş yorum aldı.
- Kulüp, Pedri ile ilgili bir paylaşım yaparak esprili yaklaşımını sürdürdü.
LaLiga'da sezonu 4. sırada tamamlayan Atletico Madrid, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başlarken sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekti. Başkent ekibi, son dönemde Barcelona ile anılan Julian Alvarez hakkında çok konuşulan bir paylaşım yaptı.
JULIAN ALVAREZ İDDİALARINA ESPRİLİ YANIT
Atletico Madrid'in yıldız futbolcusu Julian Alvarez'in Barcelona'ya transfer olabileceği yönündeki haberler İspanya'da geniş yankı uyandırmıştı. Kırmızı-beyazlı kulüp ise bu iddialara sosyal medya üzerinden esprili bir dille yanıt verdi.
"4 BİLET VE 1 PAKET ÇEKİRDEK"
Atletico Madrid'in resmi hesabından yapılan paylaşımda, Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal Atletico Madrid formasıyla gösterildi. Paylaşımda, "Lamine Yamal için transfer teklifimizi içeren faksı Barcelona'ya gönderdik. Yarınki Bad Bunny konseri için 4 bilet, yıllık ABC gazetesi aboneliği ve bir paket çekirdek. Transfer duyurusunu hazırlamak için yanıtlarını sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
PEDRI İÇİN DE PAYLAŞIM GELDİ
Atletico Madrid, Lamine Yamal paylaşımıyla yetinmedi ve bu kez Barcelona'nın bir diğer yıldızı Pedri üzerinden esprili bir gönderide bulundu.
Kulüp paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
SON OLARAK RAPHINHA PAYLAŞIMI YAPILDI
Madrid temsilcisi, Barcelona'ya yönelik göndermelerini Raphinha paylaşımıyla sürdürdü.
Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
"Üçü bir arada paketini tamamlamak için iyice coştuk, kesenin ağzını açıyoruz. Raphinha bir sezonluğuna bize kiralık olarak geliyor, karşılığında biz de satın alma opsiyonu olmadan Tom Ford ve Smith'i size kiralıyoruz. Reddedilemez bir teklif."
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Atletico Madrid'in paylaşımı kısa sürede binlerce etkileşim aldı. Futbolseverler, kulübün Julian Alvarez transfer iddialarına gönderme yapan paylaşımını sosyal medyada geniş şekilde yorumladı.
PEDRİ PAYLAŞIMI DA GELDİ
İspanyol ekibi, dikkat çeken paylaşım serisine bir yenisini daha ekledi. Atletico Madrid, bu kez Pedri ile ilgili transfer yapılmış gibi hazırlanan bir görsel paylaşarak esprili yaklaşımını sürdürdü.
ATLETICO MADRID'DE TRANSFER HAREKETLİLİĞİ
Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Atletico Madrid'de transfer gündemi yoğun şekilde devam ediyor. Ancak kulüp cephesinden gelen son paylaşımlar, Julian Alvarez'in geleceğiyle ilgili çıkan haberlerin şimdilik mizahi bir dille karşılandığını ortaya koydu.