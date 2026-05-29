Barcelona Anthony Gordon transferini resmen açıkladı! İşte bonservisi
Barcelona, Newcastle United forması giyen Anthony Gordon’u kadrosuna kattığını duyurdu. Katalan ekibi, İngiliz kanat oyuncusuyla 2031 yılına kadar sözleşme imzaladı.
Barcelona, yaz transfer döneminin dikkat çeken hamlelerinden birine imza attı.
Katalan ekibi, Newcastle United forması giyen Anthony Gordon'un transferini resmen açıkladı.
BARCELONA RESMEN DUYURDU
Barcelona, 25 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusuyla 2031 yılına kadar geçerli sözleşme imzalandığını bildirdi.
Uzun süredir kanat hattına takviye yapmak isteyen İspanyol devi, teknik heyetin öncelikli hedeflerinden biri olan Gordon'u kadrosuna kattı.
TRANSFER 80 MİLYON EUROYA ÇIKABİLİR
Barcelona'nın açıklamasına göre Newcastle United'a 70 milyon euro garanti bonservis bedeli ödenecek.
Anlaşmada ayrıca 10 milyon euroya kadar çıkabilecek bonus maddeleri yer alıyor.
NEWCASTLE'A SONRAKİ SATIŞ PAYI
İki kulüp arasındaki anlaşmada sonraki satıştan pay maddesi de bulunuyor.
Bu maddeyle Newcastle United, Anthony Gordon'un gelecekteki olası transferinden gelir elde edebilecek.
KARİYERİNE BARCELONA'DA DEVAM EDECEK
Geçtiğimiz sezon Newcastle United formasıyla dikkat çeken bir performans ortaya koyan Anthony Gordon, yeni dönemde Barcelona için sahaya çıkacak.
Katalan ekibi, bu transferle kanat rotasyonunu önemli ölçüde güçlendirdi.