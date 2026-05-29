Barcelona Anthony Gordon transferini resmen açıkladı! İşte bonservisi

Barcelona, Newcastle United forması giyen Anthony Gordon'u kadrosuna kattığını duyurdu. Katalan ekibi, İngiliz kanat oyuncusuyla 2031 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Anthony Gordon resmen Barcelona'da

BARCELONA RESMEN DUYURDU

Uzun süredir kanat hattına takviye yapmak isteyen İspanyol devi, teknik heyetin öncelikli hedeflerinden biri olan Gordon'u kadrosuna kattı.

TRANSFER 80 MİLYON EUROYA ÇIKABİLİR

Barcelona'nın açıklamasına göre Newcastle United'a 70 milyon euro garanti bonservis bedeli ödenecek.

Anlaşmada ayrıca 10 milyon euroya kadar çıkabilecek bonus maddeleri yer alıyor.