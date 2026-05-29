Arda Güler için Chelsea iddiası: Xabi Alonso eski öğrencisini istiyor
Chelsea Teknik Direktörü Xabi Alonso’nun, Real Madrid’de birlikte çalıştığı Arda Güler’i kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. Ancak İspanyol devinin genç yıldızı geleceğin temel parçalarından biri olarak gördüğü ve transfer görüşmelerinde değerlendirmeye kapalı tuttuğu belirtildi.
Real Madrid formasıyla geride kalan sezonda gösterdiği performansla dikkat çeken Arda Güler, Avrupa transfer gündeminin önemli isimlerinden biri olmaya devam ediyor.
İspanyol basınında El Nacional'in haberine göre Chelsea Teknik Direktörü Xabi Alonso, milli futbolcuyu İngiliz ekibinin kadrosuna kazandırmak için harekete geçti.
ALONSO'NUN HEDEFİNDE ARDA VAR
İspanyol basınından El Nacional'in haberine göre Alonso, Real Madrid'de görev yaptığı dönemde gelişimini yakından takip ettiği Arda Güler'in performansından oldukça etkilendi. Haberde, Chelsea'nin yaz transfer dönemindeki öncelikli hedeflerinden birinin genç yıldız olduğu ve Alonso'nun bu transferi özellikle istediği ifade edildi.
İngiliz temsilcisinin, hücum hattındaki yaratıcılığı artırmak amacıyla Arda'yı önemli bir proje olarak değerlendirdiği belirtilirken, teknik direktör Alonso'nun oyuncunun potansiyeline duyduğu güvenin transfer girişimlerinin temel nedeni olduğu aktarıldı.
REAL MADRİD AYRILIĞA SICAK BAKMIYOR
Haberde Arda Güler'in Alonso tarafından "rüya transfer" olarak görüldüğü vurgulanırken, Real Madrid cephesinin ise farklı bir yaklaşım benimsediği kaydedildi. İspanyol kulübünün 20 yaşındaki futbolcuyu geleceğin önemli yapı taşlarından biri olarak değerlendirdiği ve bu nedenle oyuncuyu "dokunulmaz" isimler arasında tuttuğu öne sürüldü.
Bu yaklaşım nedeniyle Real Madrid'in olası transfer görüşmelerinde Arda Güler'i herhangi bir takas formülüne dahil etmeyi düşünmediği belirtildi. Kulüp yönetiminin ve teknik heyetin genç oyuncunun uzun vadeli planlarda önemli bir yere sahip olduğuna inandığı ifade edildi.
SEZONU 20 GOLE DOĞRUDAN KATKIYLA TAMAMLADI
Arda Güler, geride kalan sezonda tüm kulvarlarda 51 karşılaşmada görev aldı ve attığı goller ile yaptığı asistlerle toplam 20 gole doğrudan katkı verdi. Milli futbolcunun özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e karşı ortaya koyduğu performansın Avrupa futbol çevrelerinde büyük beğeni topladığı aktarıldı.
Haberde ayrıca Xabi Alonso'nun daha önce Arda için yaptığı değerlendirmeye de yer verildi. İspanyol teknik adamın genç futbolcuyu "Mesut Özil ile Guti'nin karışımı" olarak tanımladığı ve sahip olduğu doğal yetenekten övgüyle söz ettiği belirtildi.
Öte yandan Arda Güler de kısa süre önce verdiği bir röportajda Alonso ile ilişkisine değinmişti. Milli futbolcu, deneyimli teknik adamla çok iyi bir iletişim kurduklarını, kendisine duyulan güveni hissettiğini ve Bayern Münih maçının ardından Alonso'nun gönderdiği tebrik mesajının kendisini çok mutlu ettiğini söylemişti. Arda, açıklamasında Alonso'yu "çok büyük bir antrenör" olarak nitelendirmişti.