Arda Güler için Chelsea iddiası: Xabi Alonso eski öğrencisini istiyor

Arda Güler verdiği röportajda Alonso ile çok iyi iletişim kurduklarını ve Bayern Münih maçı sonrası gönderdiği tebrik mesajının kendisini mutlu ettiğini söylemişti.

Xabi Alonso daha önce Arda Güler'i Mesut Özil ile Guti'nin karışımı olarak tanımlamış ve yeteneklerinden övgüyle bahsetmişti.

Arda Güler geçen sezon tüm kulvarlarda 51 maçta forma giydi ve 20 gole doğrudan katkı sağladı.

Real Madrid yönetimi Arda Güler'i geleceğin önemli yapı taşlarından biri olarak değerlendiriyor ve oyuncuyu herhangi bir takas formülüne dahil etmeyi düşünmüyor.

Real Madrid formasıyla geride kalan sezonda gösterdiği performansla dikkat çeken Arda Güler, Avrupa transfer gündeminin önemli isimlerinden biri olmaya devam ediyor.

Xabi Alonso Chelsea'nin başına geçti

ALONSO'NUN HEDEFİNDE ARDA VAR

İspanyol basınından El Nacional'in haberine göre Alonso, Real Madrid'de görev yaptığı dönemde gelişimini yakından takip ettiği Arda Güler'in performansından oldukça etkilendi. Haberde, Chelsea'nin yaz transfer dönemindeki öncelikli hedeflerinden birinin genç yıldız olduğu ve Alonso'nun bu transferi özellikle istediği ifade edildi.

İngiliz temsilcisinin, hücum hattındaki yaratıcılığı artırmak amacıyla Arda'yı önemli bir proje olarak değerlendirdiği belirtilirken, teknik direktör Alonso'nun oyuncunun potansiyeline duyduğu güvenin transfer girişimlerinin temel nedeni olduğu aktarıldı.