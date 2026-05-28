Rüya transfer Arda Güler! Eski hocası milli yıldızı istiyor
Chelsea Teknik Direktörü Xabi Alonso’nun Real Madrid forması giyen Arda Güler’i transfer listesine aldığı öne sürüldü. İspanyol basını, milli futbolcunun Alonso’nun “rüya transferi” olduğunu yazdı.
- Xabi Alonso, Arda Güler'i Chelsea'ye transfer etmek istiyor.
- Real Madrid, Arda Güler'i 'dokunulmaz' olarak değerlendiriyor ve takasa sıcak bakmıyor.
- Arda Güler, geçen sezon Real Madrid formasıyla 51 maça çıkıp 20 gole katkı sağladı.
- Arda Güler, özellikle Bayern Münih karşısındaki performansıyla dikkat çekti.
- Xabi Alonso, Arda Güler'i 'Özil ile Guti karışımı' bir oyuncu olarak nitelendirdi.
Chelsea'de yeni sezon transfer planlaması şimdiden hareketlendi. İngiliz ekibinde teknik direktör Xabi Alonso'nun, Real Madrid'de birlikte çalıştığı Arda Güler'i kadrosunda görmek istediği öne sürüldü.
XABI ALONSO'NUN RÜYA TRANSFERİ
El Nacional'de yer alan habere göre Xabi Alonso, Arda Güler'in yaz transfer döneminde Chelsea'ye kazandırılmasını istiyor. İspanyol teknik adamın, Real Madrid döneminde milli futbolcunun performansından çok etkilendiği belirtildi.
REAL MADRID'DE DOKUNULMAZ
Haberde Real Madrid'in Arda Güler'i geleceğin en önemli parçalarından biri olarak gördüğü vurgulandı. İspanyol devinin genç futbolcuyu "dokunulmaz" statüsünde değerlendirdiği ve transfer görüşmelerinde takas formülüne sıcak bakmadığı öne sürüldü.
20 GOLE DOĞRUDAN KATKI
Arda Güler, geride kalan sezonda Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 51 maça çıktı. 20 yaşındaki milli yıldız, bu karşılaşmalarda toplam 20 gole doğrudan katkı sağladı.
BAYERN MAÇIYLA DİKKAT ÇEKTİ
Genç oyuncunun özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih karşısındaki performansıyla ön plana çıktığı belirtildi.
Arda'nın Avrupa sahnesindeki yükselişi, transfer piyasasındaki ilgiyi de artırdı.
"ÖZİL İLE GUTI KARIŞIMI"
Haberde Xabi Alonso'nun daha önce Arda Güler için "Özil ile Guti karışımı bir oyuncu" yorumunda bulunduğu aktarıldı.
Alonso'nun, milli futbolcunun doğal yeteneğine büyük hayranlık duyduğu ifade edildi.
ARDA GÜLER'DEN ALONSO SÖZLERİ
Arda Güler de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Xabi Alonso ile güçlü bir iletişimi olduğunu söyledi.
Milli futbolcu, "Gerçekten Xabi Alonso ile çok güzel bir iletişimimiz vardı. Bana anahtarları teslim ettiğini hissetmiştim. Bayern Münih maçından sonra benimle çok gurur duyduğunu söyledi. Gerçekten çok büyük bir antrenör." ifadelerini kullandı.