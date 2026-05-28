Rüya transfer Arda Güler! Eski hocası milli yıldızı istiyor

Arda Güler'in güncel piyasa değeri 90 milyon euro

"ÖZİL İLE GUTI KARIŞIMI"

Haberde Xabi Alonso'nun daha önce Arda Güler için "Özil ile Guti karışımı bir oyuncu" yorumunda bulunduğu aktarıldı.

Alonso'nun, milli futbolcunun doğal yeteneğine büyük hayranlık duyduğu ifade edildi.

ARDA GÜLER'DEN ALONSO SÖZLERİ

Arda Güler de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Xabi Alonso ile güçlü bir iletişimi olduğunu söyledi.

Milli futbolcu, "Gerçekten Xabi Alonso ile çok güzel bir iletişimimiz vardı. Bana anahtarları teslim ettiğini hissetmiştim. Bayern Münih maçından sonra benimle çok gurur duyduğunu söyledi. Gerçekten çok büyük bir antrenör." ifadelerini kullandı.

Burak Zihni