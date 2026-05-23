Nazara geldik nazara! Kenan Yıldız da Dünya Kupası öncesi sakatlandı

Kenan Yıldız'ın Dünya Kupası'na yetişip yetişemeyeceği henüz belli değil.

Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçını 14 Haziran'da Avustralya ile oynayacak.

Vincenzo Montella, oyuncunun sağlık durumunu yakından takip ediyor.

2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayıma geçen A Milli Takım'a kötü haber geldi.

Kenan Yıldız, Juventus antrenmanında yaşadığı sakatlık nedeniyle hem İtalya'da hem de Türkiye'de endişe yarattı.

ANTRENMANDA SAKATLANDI

İtalyan basınında yer alan haberlere göre milli futbolcu, perşembe günü yapılan antrenmanda sakatlık yaşadı.

Yapılan sağlık kontrollerinin ardından olumsuz bulgulara rastlandığı belirtildi.