Nazara geldik nazara! Kenan Yıldız da Dünya Kupası öncesi sakatlandı
2026 FIFA Dünya Kupası öncesi A Milli Takım’da büyük endişe yaşanıyor. Juventus forması giyen Kenan Yıldız antrenmanda sakatlandı. Genç futbolcunun, turnuvadaki ilk maçta oynamaması gündemde.
2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayıma geçen A Milli Takım'a kötü haber geldi.
Kenan Yıldız, Juventus antrenmanında yaşadığı sakatlık nedeniyle hem İtalya'da hem de Türkiye'de endişe yarattı.
ANTRENMANDA SAKATLANDI
İtalyan basınında yer alan haberlere göre milli futbolcu, perşembe günü yapılan antrenmanda sakatlık yaşadı.
Yapılan sağlık kontrollerinin ardından olumsuz bulgulara rastlandığı belirtildi.
TORINO MAÇINDA YOK
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre baldır sakatlığı yaşayan Kenan Yıldız, Juventus'un Torino ile oynayacağı kritik mücadelede forma giyemeyecek.
Şampiyonlar Ligi bileti açısından büyük önem taşıyan karşılaşma öncesi yaşanan bu gelişme İtalyan ekibinde moralleri bozdu.MONTELLA GELİŞMELERİ TAKİP EDİYOR
Vincenzo Montella'nın da oyuncunun sağlık durumunu yakından takip ettiği aktarıldı.
Milli takım teknik heyetinin, ABD'de düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde yıldız futbolcudan gelecek iyi haberi beklediği ifade edildi.
İLK MAÇ 14 HAZİRAN'DA
Türkiye, Dünya Kupası'ndaki ilk maçında 14 Haziran'da Avustralya ile karşı karşıya gelecek.
Kenan Yıldız'ın bu kritik mücadeleye yetişip yetişemeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.
SEZONA DAMGA VURDU
Juventus formasıyla dikkat çeken bir sezon geçiren Kenan Yıldız, performansıyla Avrupa devlerinin radarına girmişti.
Genç yıldızın yaşadığı sakatlık sonrası gözler yapılacak detaylı kontrollerden çıkacak sonuca çevrildi.