Jhon Duran Kolombiya Milli Takımı'nı da karıştırdı!

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Jhon Duran, Fenerbahçe'de beklenen performansı gösteremeyince ara transfer döneminde FC Zenit Saint Petersburg'a transfer oldu fakat burada da beklentileri karşılayamadı.

Zenit yönetimi, Jhon Duran'ın satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmedi ve oyuncuya sezon bitmeden izin verdi.

Kolombiya Milli Takımı kampına çağrılan Duran, antrenmanlara katılmak yerine eski kulübü Envigado'nun maçını izlemeyi tercih etti.

Kolombiya Teknik Direktörü Néstor Lorenzo, Duran'ın disiplinsiz tavırlarından rahatsız oldu ve ana kadroya alınmasının zor olduğunu belirtti.

Kolombiyalı gazeteci Sheyla García'ya göre Duran'ın Dünya Kupası kadrosuna girme şansı azaldı.

Jhon Durán ile ilgili krizler bitmek bilmiyor. Sezon başında Fenerbahçe'ye kiralanan ancak beklentilerin altında kalan Kolombiyalı golcü, milli takım kampında da disiplinsiz tavırlarıyla gündeme geldi. FENERBAHÇE SONRASI DÜŞÜŞ Fenerbahçe'de beklenen performansı gösteremeyen Jhon Duran, ara transfer döneminde FC Zenit Saint Petersburg'a transfer olmuştu. Ancak genç oyuncu Rusya'da da beklentileri karşılayamadı. Zenit yönetiminin satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmediği ve oyuncuya sezon bitmeden izin verdiği belirtildi.

Zenit, Jhon Duran'ın bonservisini almadı ANTRENMANA GİTMEDİ 2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Kolombiya Milli Takımı'nın geniş kadrosuna çağrılan Duran'ın, kamp çalışmalarına katılmadığı ortaya çıktı. Kolombiyalı futbolcunun, milli takım antrenmanı yerine eski kulübü Envigado'nun Quindío ile oynadığı 2. Lig maçını tribünden takip ettiği belirtildi. NESTOR LORENZO ÇOK KIZDI Kolombiya basınında yer alan haberlere göre teknik direktör Néstor Lorenzo, genç futbolcunun tavırlarından rahatsız oldu. Disiplinsiz hareketleri nedeniyle Jhon Duran'ın milli takımın 26 kişilik ana kadrosuna alınmasının zor olduğu öne sürüldü.