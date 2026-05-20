Ferdi Kadıoğlu’na İngiltere’de büyük onur! Yılın oyuncusu seçildi

Brighton, taraftar oylaması ve kulüp değerlendirmesi sonucunda sezonun en iyi erkek futbolcusu ödülünü Ferdi Kadıoğlu'na verdi.

Ferdi Kadıoğlu, yaklaşık bir yıllık sakatlık arası sonrası bu sezon Brighton formasıyla toplam 41 maçta görev aldı ve 1 gol attı.

Milli futbolcu, farklı mevkilerde görev alarak Brighton'da teknik heyetin en güvendiği isimlerden biri haline geldi.

Ferdi Kadıoğlu, İngiltere kariyerindeki ilk bireysel kulüp ödülünü kazanmış oldu.

Brighton, Premier Lig'de sezonun son hafta maçına önümüzdeki günlerde çıkacak.

Sakatlığı nedeniyle yaklaşık bir yıl sahalardan uzak kalan Ferdi Kadıoğlu, dönüş sezonunda İngiltere'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Sezon başında formasına yeniden kavuşan milli yıldız, Brighton teknik heyetinin en güvendiği isimlerden biri olurken takımın vazgeçilmez oyuncuları arasına girdi. Premier Lig ekibinde istikrarlı performans ortaya koyan Ferdi, sezon boyunca farklı mevkilerde görev alarak takımına önemli katkı sağladı. Hücum ve savunma arasındaki geçişlerdeki etkinliğiyle öne çıkan milli futbolcu, taraftarın da en çok destek verdiği isimlerden biri oldu.

Ferdi, Chelsea'ye gol attı.

SEZON BOYUNCA 41 MAÇTA FORMA GİYDİ Brighton formasıyla bu sezon toplam 41 karşılaşmada görev yapan Ferdi Kadıoğlu, 1 kez rakip fileleri havalandırdı. Teknik ekibin yoğun maç temposunda en fazla süre verdiği oyuncular arasında yer alan milli futbolcu, özellikle Premier Lig'deki yüksek temposuyla öne çıktı. İngiliz basınında da performansıyla sık sık gündeme gelen Ferdi'nin sezon boyunca ortaya koyduğu istikrar, kulüp içindeki değerlendirmelere de yansıdı.