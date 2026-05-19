Manchester City'de dev kıyım! 11 futbolcu yolcu

Manchester City yönetimi yaz transfer döneminde Josko Gvardiol, Rodri, Nathan Ake, Omar Marmoush, Bernardo Silva, Jack Grealish ve Mateo Kovacic dahil 11 futbolcuyla yollarını ayırmayı planlıyor.

Real Madrid ve Bayern Münih'in Josko Gvardiol'a, Barcelona'nın ise Omar Marmoush ve Nathan Ake'ye transfer ilgisi bulunuyor.

Rodri'nin İspanya'ya dönüş ihtimali konuşulurken Kalvin Phillips ve James Trafford da ayrılık listesinde yer alıyor.

Manchester City'nin kadrosunda ciddi yenilenme operasyonu planlayarak yaz transfer döneminde yüksek bonservis geliri elde etmesi öngörülüyor.

Manchester City'de şampiyonluğun kaybedilmesinin kulüp tarihinin en hareketli yaz transfer dönemlerinden biri yaşanabilir. İngiliz devinde Pep Guardiola'nın görevinden ayrılacak olması, kadro planlamasında büyük bir değişim sürecini beraberinde getirdi. MARESCA İLE YENİ DÖNEM PLANI TuttoMercatoWeb'de yer alan habere göre Manchester City, Guardiola sonrası yeni yapılanmaya hazırlanıyor. Takımın başına Enzo Maresca'nın geçmesinin beklendiği ve kulüp yönetiminin bu doğrultuda kadroda ciddi bir yenilenme operasyonu planladığı öne sürüldü.

11 FUTBOLCU İLE AYRILIK GÜNDEMDE Manchester City yönetiminin, yeni teknik direktörün sistemine uymayan veya ciddi teklif alan birçok oyuncuyla yollarını ayırabileceği belirtildi. Ayrılık listesinde Josko Gvardiol, Rodri, James Trafford, Omar Marmoush, Nathan Ake, Tijjani Reijnders, Savinho ve Mateo Kovacic gibi önemli isimlerin bulunduğu iddia edildi. AVRUPA DEVLERİ DEVREDE Gvardiol için Real Madrid ve Bayern Münih'in ilgisinin bulunduğu öne sürülürken, Rodri'nin İspanya'ya dönüş ihtimalinin konuşulduğu aktarıldı. Barcelona'nın ise savunma ve hücum hattını güçlendirmek için Omar Marmoush ile Nathan Ake'yi transfer listesine aldığı iddia edildi. BERNARDO SILVA VE GREALISH DE YOLCU Ayrılık ihtimali bulunan isimler yalnızca bu oyuncularla sınırlı değil. Haberde, Mateo Kovacic'in yanı sıra Bernardo Silva, Jack Grealish ve Kalvin Phillips'in de Manchester City'den ayrılmasının güçlü ihtimal olduğu belirtildi.