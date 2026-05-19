Brighton'da sezonun futbolcusu Ferdi Kadıoğlu
Brighton formasıyla gösterdiği performansla dikkat çeken Ferdi Kadıoğlu, Kasım ayının en iyi futbolcusu seçildi. Milli yıldız için Türkiye Futbol Federasyonu’ndan da tebrik mesajı geldi.
Ferdi Kadıoğlu, İngiltere'de gösterdiği performansla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Brighton & Hove Albion F.C. forması giyen milli futbolcu, kulübünde Kasım ayının en iyi oyuncusu seçildi.
TAKIMIN VAZGEÇİLMEZİ OLDU
Sezon başından bu yana Brighton'da önemli bir rol üstlenen Ferdi Kadıoğlu, özellikle çok yönlü oyun yapısı ve yüksek temposuyla teknik heyetin en güvendiği isimlerden biri haline geldi.
TFF'DEN TEBRİK MESAJI
Türkiye Futbol Federasyonu, milli yıldız için sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Paylaşımda, "A Millî futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, geçtiğimiz ay gösterdiği yüksek performansla ödüllendirildi. Brighton'da kasım ayının en değerli oyuncusu seçilen Ferdi Kadıoğlu'nu tebrik ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
AVRUPA'DA YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR
Premier Lig'deki performansıyla dikkat çeken Ferdi Kadıoğlu'nun adı son dönemde Avrupa'nın önemli kulüpleriyle de anılıyor.
Hem savunmada hem hücumda gösterdiği katkıyla öne çıkan milli futbolcu, A Milli Takım'ın da en önemli parçaları arasında gösteriliyor.