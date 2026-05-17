Chelsea Xabi Alonso'yu resmen duyurdu! 4 yıllık imza

Xabi Alonso, 4 yıllık imza attı.

ALONSO: "KUPALAR İÇİN SAVAŞAN BİR TAKIM KURACAĞIZ"

Göreve başlamasının ardından kulüp kanalına açıklamalarda bulunan Xabi Alonso, Chelsea gibi büyük bir kulübün başına geçmenin kendisi adına önemli bir adım olduğunu söyledi.

İspanyol teknik adam, sahiplik grubu ve sportif yönetimle yaptığı görüşmelerde ortak hedeflerde buluştuklarını ifade ederek, "Chelsea dünya futbolunun en büyük kulüplerinden biri ve bu büyük kulübün teknik direktörü olmak beni son derece gururlandırıyor. Sürekli en üst seviyede mücadele eden ve kupalar için savaşan bir takım kurmak istiyoruz." dedi.

Alonso ayrıca mevcut kadronun yüksek potansiyele sahip olduğunu vurgulayarak, "Kadromuzda büyük bir yetenek var ve kulübün çok büyük bir potansiyeli bulunuyor. Bu takıma liderlik etmek benim için büyük bir onur olacak. Şimdi odak noktamız çok çalışmak, doğru kültürü oluşturmak ve kupalar kazanmak." ifadelerini kullandı.