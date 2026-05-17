Chelsea Xabi Alonso'yu resmen duyurdu! 4 yıllık imza
Chelsea, teknik direktörlük görevine Xabi Alonso’nun getirildiğini resmen duyurdu. İngiliz kulübü, genç teknik adamla 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıklarken anlaşmanın 1 Haziran itibarıyla yürürlüğe gireceğini bildirdi.
- Chelsea, Premier Lig'de yeni sezon öncesi teknik direktör olarak Xabi Alonso'yu seçti.
- Kulüp, Alonso'nun uzun vadeli bir proje kapsamında göreve getirildiğini açıkladı.
- Alonso, Chelsea'nin kupalar için savaşan bir takım kuracağını belirtti.
- İspanyol teknik adam, Real Madrid'de gösterdiği performansla dikkat çekti.
- Chelsea yönetimi, takımın istikrarlı bir yapıya kavuşması için Alonso'ya geniş yetki verecek.
Premier Lig'de yeni sezon öncesi yapılanmaya giden Chelsea, teknik direktör tercihini Xabi Alonso'dan yana kullandı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada İspanyol çalıştırıcının uzun vadeli proje kapsamında göreve getirildiği belirtildi. Yönetimin, takımın yeniden zirve yarışına dahil olması adına Alonso'ya geniş yetki vermesi bekleniyor.
ALONSO: "KUPALAR İÇİN SAVAŞAN BİR TAKIM KURACAĞIZ"
Göreve başlamasının ardından kulüp kanalına açıklamalarda bulunan Xabi Alonso, Chelsea gibi büyük bir kulübün başına geçmenin kendisi adına önemli bir adım olduğunu söyledi.
İspanyol teknik adam, sahiplik grubu ve sportif yönetimle yaptığı görüşmelerde ortak hedeflerde buluştuklarını ifade ederek, "Chelsea dünya futbolunun en büyük kulüplerinden biri ve bu büyük kulübün teknik direktörü olmak beni son derece gururlandırıyor. Sürekli en üst seviyede mücadele eden ve kupalar için savaşan bir takım kurmak istiyoruz." dedi.
Alonso ayrıca mevcut kadronun yüksek potansiyele sahip olduğunu vurgulayarak, "Kadromuzda büyük bir yetenek var ve kulübün çok büyük bir potansiyeli bulunuyor. Bu takıma liderlik etmek benim için büyük bir onur olacak. Şimdi odak noktamız çok çalışmak, doğru kültürü oluşturmak ve kupalar kazanmak." ifadelerini kullandı.
REAL MADRID PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ
Teknik direktörlük kariyerinde kısa sürede Avrupa'nın öne çıkan isimlerinden biri haline gelen Xabi Alonso, son olarak Real Madrid'in başında görev yaptı. İspanyol çalıştırıcı, Madrid ekibiyle çıktığı 34 resmi karşılaşmada 24 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.
Bu süreçte maç başına 2.24 puan ortalaması yakalayan Alonso, ortaya koyduğu oyun anlayışı ve genç oyuncularla kurduğu yapı sayesinde Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmişti. Chelsea yönetimi de yeni dönemde takımın yeniden istikrarlı bir yapıya kavuşması için tercihini 44 yaşındaki teknik adamdan yana kullandı.