Xabi Alonso'nun yeni takımı Chelsea!
Real Madrid’den ayrılan Xabi Alonso’nun yeni adresi netleşiyor. İspanyol teknik adamın, Premier Lig ekibi Chelsea ile prensip anlaşmasına vardığı öne sürüldü.
Hızlı Özet Göster
- Fransız basınından RMC Sport'un haberine göre Chelsea F.C., Xabi Alonso ile prensip anlaşmasına vardı.
- Chelsea'nin İspanyol teknik adamla 4 yıllık sözleşme imzalayacağı öne sürüldü.
- Taraflar arasındaki anlaşmanın büyük ölçüde tamamlandığı ve resmi açıklamanın yakında yapılmasının beklendiği belirtildi.
- Xabi Alonso'nun adı son dönemde sık sık Liverpool F.C. ile anılmıştı.
- Xabi Alonso, Real Madrid'in başında çıktığı 34 resmi maçta 24 galibiyet alarak maç başına 2.24 puan ortalaması yakaladı.
Xabi Alonso'nun yeni adresiyle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Real Madrid'de teknik direktörlük görevine başlayan ancak Süper Kupa'da Barcelona'ya kaybedilmesinin ardından yolları ayrılan İspanyol çalıştırıcının adı uzun süredir Liverpool ile anılıyordu.
SÜRPRİZ CHELSEA İDDİASI
Fransız basınından RMC Sport'un haberine göre Chelsea F.C., Xabi Alonso ile prensip anlaşmasına vardı. Haberde, Premier Lig ekibinin İspanyol teknik adamla 4 yıllık sözleşme imzalayacağı öne sürüldü.
RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR
İddianın detaylarında taraflar arasındaki anlaşmanın büyük ölçüde tamamlandığı belirtilirken, resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılmasının beklendiği aktarıldı. Chelsea yönetiminin yeni sezonda uzun vadeli bir proje için Xabi Alonso'ya tam yetki vermeyi planladığı ifade edildi.
LIVERPOOL İDDİALARI GÜNDEMDEYDİ
Xabi Alonso'nun adı son dönemde sık sık Liverpool F.C. ile anılmıştı. Ancak İngiliz basınına göre Chelsea'nin devreye girmesiyle süreç farklı bir yöne evrildi.
REAL MADRID PERFORMANSI
İspanyol teknik adam, Real Madrid'in başında çıktığı 34 resmi maçta 24 galibiyet aldı. Xabi Alonso yönetimindeki Madrid ekibi, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşarken maç başına 2.24 puan ortalaması yakaladı.