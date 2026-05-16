Xabi Alonso'nun yeni takımı Chelsea!

Xabi Alonso'nun yeni adresiyle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Real Madrid'de teknik direktörlük görevine başlayan ancak Süper Kupa'da Barcelona'ya kaybedilmesinin ardından yolları ayrılan İspanyol çalıştırıcının adı uzun süredir Liverpool ile anılıyordu.

Xabi Alonso'nun Chelsea ile anlaştığı öne sürüldü SÜRPRİZ CHELSEA İDDİASI Fransız basınından RMC Sport'un haberine göre Chelsea F.C., Xabi Alonso ile prensip anlaşmasına vardı. Haberde, Premier Lig ekibinin İspanyol teknik adamla 4 yıllık sözleşme imzalayacağı öne sürüldü. RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR İddianın detaylarında taraflar arasındaki anlaşmanın büyük ölçüde tamamlandığı belirtilirken, resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılmasının beklendiği aktarıldı. Chelsea yönetiminin yeni sezonda uzun vadeli bir proje için Xabi Alonso'ya tam yetki vermeyi planladığı ifade edildi.