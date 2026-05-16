Türk golcü Ronaldo'yu mat etti! Asya Şampiyonlar Ligi 2 şampiyonu Gamba Osaka
Asya Şampiyonlar Ligi 2 finalinde Al Nassr’ı 1-0 mağlup eden Gamba Osaka şampiyonluğa ulaştı. Japon ekibine kupayı getiren golü Türk futbolcu Deniz Hümmet kaydetti.
Hızlı Özet Göster
- Asya Şampiyonlar Ligi 2 finalinde Al Nassr FC ile Gamba Osaka karşılaştı ve Gamba Osaka 1-0 galip gelerek kupayı kazandı.
- Gamba Osaka'nın galibiyet golünü 30. dakikada Deniz Hümmet kaydetti.
- Al Nassr, Cristiano Ronaldo, Sadio Mané ve João Félix gibi yıldızlarına rağmen gol bulamadı.
- Deniz Hümmet, ilk yarıda attığı golle Gamba Osaka'nın tarihi şampiyonluğunu sağladı.
- Gamba Osaka, bu sonuçla Asya Şampiyonlar Ligi 2 kupasını müzesine götürdü.
Asya Şampiyonlar Ligi 2 finalinde Al Nassr FC ile Gamba Osaka karşı karşıya geldi. Al-Awwal Park'ta oynanan mücadeleyi Japon temsilcisi Gamba Osaka 1-0 kazanarak kupanın sahibi oldu.
TARİHE GEÇEN GOL DENİZ HÜMMET'TEN
Karşılaşmanın 30. dakikasında Al Nassr savunmasından seken topu önünde bulan Deniz Hümmet, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı. Türk futbolcunun attığı gol, finalin ve kupanın kaderini belirledi.
RONALDO VE YILDIZLAR ÇÖZÜM ÜRETEMEDİ
Cristiano Ronaldo, Sadio Mané ve João Félix gibi yıldızları kadrosunda bulunduran Al Nassr, aradığı golü bulamadı. Suudi Arabistan temsilcisi, final boyunca baskılı oynasa da Gamba Osaka savunmasını aşmayı başaramadı.
DENİZ HÜMMET DAMGA VURDU
29 yaşındaki Deniz Hümmet, ikinci yarının başında yerini Harumi Minamino'ya bıraktı. Ancak Türk futbolcunun ilk yarıda attığı gol, Gamba Osaka'ya tarihi şampiyonluğu getirdi.
GAMBA OSAKA ZİRVEYE ÇIKTI
Bu sonuçla birlikte Japon temsilcisi Gamba Osaka, Asya Şampiyonlar Ligi 2 kupasını müzesine götürdü. Finale ise Deniz Hümmet'in performansı damga vurdu.