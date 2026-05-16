A Milli Takım'ın hazırlık maçları ATV'de!
A Milli Futbol Takımı’nın FIFA 2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Kuzey Makedonya ve Venezuela ile oynayacağı maçlar ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.
- Türkiye millî futbol takımı, FIFA 2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Kuzey Makedonya ve Venezuela ile özel maçlar yapacak.
- Kuzey Makedonya ile oynanacak hazırlık maçı 1 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak.
- Venezuela karşılaşması ise 6 Haziran Cumartesi günü ABD'nin Florida eyaletindeki DRV PNK Stadium'da Türkiye saatiyle 01.00'de oynanacak.
- Her iki maç da ATV kanalında canlı olarak yayınlanacak.
- Bu maçlar, A Milli Takım'ın kadro yapılanması ve oyuncu tercihleri açısından büyük önem taşıyor.
Türkiye millî futbol takımı'nın FIFA 2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oynayacağı özel maçların yayın bilgileri netleşti.
Ay-yıldızlıların Kuzey Makedonya ve Venezuela ile yapacağı karşılaşmalar futbolseverlerle ATV ekranlarında buluşacak.
KUZEY MAKEDONYA MAÇI İSTANBUL'DA
Türkiye ile Kuzey Makedonya arasında oynanacak hazırlık karşılaşması 1 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirilecek.
Mücadele, Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak.
VENEZUELA MAÇI ABD'DE
Ay-yıldızlı ekip, ikinci hazırlık maçında Venezuela ile karşı karşıya gelecek.
Karşılaşma, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan DRV PNK Stadium'da oynanacak.
6 Haziran Cumartesi günü oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle 01.00'de başlayacak.
MİLLİLERİN SON DURUMU YAKINDAN TAKİP EDİLECEK
A Milli Takım'ın Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında çıkacağı iki kritik mücadele, teknik heyetin oyuncu tercihleri açısından da büyük önem taşıyor.
Futbolseverler, millilerin son durumunu ve kadro yapılanmasını ATV ekranlarından canlı takip edebilecek.