Jose Mourinho bunu da başardı! Benfica namağlup 3. oldu

Benfica, sezonu namağlup bitirmesine rağmen üçüncü oldu.

Benfica, sezon boyunca 23 galibiyet ve 11 beraberlik alarak 80 puan topladı.

Porto, 2025-2026 sezonunda Portekiz Ligi şampiyonu oldu.

Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Lizbon temsilcisi, son ahfta mücadelesinde Estoril'i deplasmanda 3-1 yendi. Goller Montoya, Bah ve eski Beşiktaşlı Rafa Silva'dan geldi.

Portekiz'de 2025-2026 sezonu sona erdi. Porto'nun şampiyonluğa ulaştığı maratonda ikinciliği Sporting Lizbon aldı. Üçüncü ise Benfica oldu.

Rafa Silva sezonu golle kapattı

80 PUAN TOPLADI

Benfica, sezon boyunca çıktığı 34 karşılaşmada 23 galibiyet ve 11 beraberlik aldı. 80 puan topladı. Şampiyon Benfica'nın 8 ve ikinci Sporting'in 2 puan gerisinde kalarak üçüncülüğü elde etti.

NAMAĞLUP 3. OLDU

Portekizli çalıştırıcının yönetiminde şampiyonluk hedefleyen Benfica, aldığı üçüncülüğün yanı sıra çok dikkat çeken bir olaya imza attı. Başkent ekibi, sezonu namağlup bitirmesine rağmen şampiyon olamadı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Burak Zihni Takvim.com.tr Spor