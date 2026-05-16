Jose Mourinho bunu da başardı! Benfica namağlup 3. oldu
Fenerbahçe'den ayrılan Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica, Portekiz liginin dev ekiplerinden Benfica ile çok ilginç bir derece elde etti. Lizbon temsilcisi, sezonu namağlup tamamlamasına rağmen 3. olabildi.
Giriş Tarihi:
Hızlı Özet Göster
- Porto, 2025-2026 sezonunda Portekiz Ligi şampiyonu oldu.
- Sporting Lizbon sezonu ikinci sırada tamamlarken, Benfica üçüncü sırada yer aldı.
- Benfica, sezon boyunca 23 galibiyet ve 11 beraberlik alarak 80 puan topladı.
- Benfica, sezonu namağlup bitirmesine rağmen üçüncü oldu.
- Sporting Lizbon, son hafta Estoril'i 3-1 yenerek ikinciliği garantiledi.
Portekiz'de 2025-2026 sezonu sona erdi. Porto'nun şampiyonluğa ulaştığı maratonda ikinciliği Sporting Lizbon aldı. Üçüncü ise Benfica oldu.
Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Lizbon temsilcisi, son ahfta mücadelesinde Estoril'i deplasmanda 3-1 yendi. Goller Montoya, Bah ve eski Beşiktaşlı Rafa Silva'dan geldi.
80 PUAN TOPLADI
Benfica, sezon boyunca çıktığı 34 karşılaşmada 23 galibiyet ve 11 beraberlik aldı. 80 puan topladı. Şampiyon Benfica'nın 8 ve ikinci Sporting'in 2 puan gerisinde kalarak üçüncülüğü elde etti.
NAMAĞLUP 3. OLDU
Portekizli çalıştırıcının yönetiminde şampiyonluk hedefleyen Benfica, aldığı üçüncülüğün yanı sıra çok dikkat çeken bir olaya imza attı. Başkent ekibi, sezonu namağlup bitirmesine rağmen şampiyon olamadı.
Burak Zihni Takvim.com.tr Spor