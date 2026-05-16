İngiltere'de Federasyon Kupası Manchester City'nin
İngiltere Federasyon Kupası finalinde Chelsea’yi 1-0 mağlup eden Manchester City, kupayı 8. kez müzesine götürdü. Pep Guardiola dönemi ise 20. kupayla taçlandı.
İngiltere Federasyon Kupası finalinde Chelsea F.C. ile Manchester City F.C. karşı karşıya geldi. Wembley Stadı'nda oynanan mücadeleyi Manchester City 1-0 kazandı.
KUPAYI GETİREN GOL SEMENYO'DAN
Karşılaşmanın uzun bölümü büyük çekişmeye sahne olurken, Manchester City'ye kupayı getiren gol 72. dakikada geldi. Antoine Semenyo, attığı golle Wembley'de geceye damga vurdu.
CITY 2023'TEN SONRA YENİDEN ZİRVEDE
Bu sonuçla birlikte Manchester City, 2023'ün ardından yeniden Federasyon Kupası'nı kazanmayı başardı. Mavi-beyazlı ekip, organizasyon tarihinde 8. kez mutlu sona ulaştı.
GUARDIOLA DÖNEMİNDE 20. KUPA
Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, tarihi başarılarına bir yenisini daha ekledi. İspanyol teknik adam, İngiliz deviyle birlikte toplam 20. kupasını kazandı.
CHELSEA FİNALDE YIKILDI
Chelsea ise final mücadelesinden mağlubiyetle ayrıldı. Londra temsilcisi, Wembley'de istediği oyunu ortaya koyamazken sezonu kupasız kapattı.