Kenan Yıldız'ın yeni adresini duyurdular! Milli takım arkadaşının yanına gidebilir

Kenan Yıldız, bu sezon Juventus formasıyla 46 maçta 11 gol ve 10 asistle toplam 21 gole katkı sağladı.

İtalya Serie A'da Juventus formasıyla dikkat çeken Kenan Yıldız, Avrupa devlerinin radarında kalmaya devam ediyor. Milli futbolcunun bu sezon ortaya koyduğu performans, transfer gündemini yeniden hareketlendirdi. REAL MADRID DEVREDE İtalyan basınında yer alan haberlere göre Real Madrid, Kenan Yıldız için harekete geçti. La Liga devinin, Juventus'un genç yıldızını kısa vadeli değil uzun vadeli bir proje olarak değerlendirdiği belirtildi.

Kenan Yıldız performansıyla adından söz ettirdi ÖNCELİK HAKKI PLANI Haberde Juventus'un Kenan Yıldız'ı yaz transfer döneminde satmaya sıcak bakmadığı aktarıldı. Buna rağmen Real Madrid'in, gelecekte oluşabilecek transfer ihtimaline karşı oyuncu üzerinde öncelik hakkı elde etmek istediği ifade edildi. İspanyol devinin, milli futbolcunun kariyer planlamasını yakından takip etmeyi hedeflediği kaydedildi. MADRID İHTİMALİ GÜÇLÜ 2005 doğumlu Kenan Yıldız'ın ilerleyen yıllarda Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birine transfer olabileceği belirtiliyor. İtalyan basınına göre bu adreslerden en güçlü adaylardan biri Real Madrid.