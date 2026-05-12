Kenan Yıldız'ın yeni adresini duyurdular! Milli takım arkadaşının yanına gidebilir
Real Madrid’in, Juventus forması giyen milli yıldız Kenan Yıldız için uzun vadeli bir transfer planı yaptığı iddia edildi. İspanyol devinin genç futbolcu üzerinde geleceğe dönük öncelik hakkı istediği öne sürüldü.
Hızlı Özet Göster
- Kenan Yıldız, Juventus formasıyla gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çekiyor.
- Real Madrid, Kenan Yıldız'ı uzun vadeli bir proje olarak değerlendirmek için harekete geçti.
- Juventus, Kenan Yıldız'ı yaz transfer döneminde satmaya sıcak bakmıyor, ancak Real Madrid öncelik hakkı elde etmek istiyor.
- 2005 doğumlu Kenan Yıldız'ın Avrupa'nın büyük kulüplerine transfer ihtimali bulunuyor, en güçlü adaylardan biri Real Madrid.
- Kenan Yıldız, bu sezon Juventus formasıyla 46 maçta 11 gol ve 10 asistle toplam 21 gole katkı sağladı.
İtalya Serie A'da Juventus formasıyla dikkat çeken Kenan Yıldız, Avrupa devlerinin radarında kalmaya devam ediyor. Milli futbolcunun bu sezon ortaya koyduğu performans, transfer gündemini yeniden hareketlendirdi.
REAL MADRID DEVREDE
İtalyan basınında yer alan haberlere göre Real Madrid, Kenan Yıldız için harekete geçti. La Liga devinin, Juventus'un genç yıldızını kısa vadeli değil uzun vadeli bir proje olarak değerlendirdiği belirtildi.
ÖNCELİK HAKKI PLANI
Haberde Juventus'un Kenan Yıldız'ı yaz transfer döneminde satmaya sıcak bakmadığı aktarıldı. Buna rağmen Real Madrid'in, gelecekte oluşabilecek transfer ihtimaline karşı oyuncu üzerinde öncelik hakkı elde etmek istediği ifade edildi. İspanyol devinin, milli futbolcunun kariyer planlamasını yakından takip etmeyi hedeflediği kaydedildi.
MADRID İHTİMALİ GÜÇLÜ
2005 doğumlu Kenan Yıldız'ın ilerleyen yıllarda Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birine transfer olabileceği belirtiliyor. İtalyan basınına göre bu adreslerden en güçlü adaylardan biri Real Madrid.
46 MAÇTA 21 GOLE KATKI
Kenan Yıldız, bu sezon Juventus formasıyla tüm kulvarlarda 46 resmi maça çıktı. 3 bin 606 dakika sahada kalan milli futbolcu, 11 gol ve 10 asistlik performans sergileyerek toplamda 21 gole doğrudan katkı verdi.
SÖZLEŞMESİ 2030'A KADAR
Juventus ile sözleşmesini uzatan Kenan Yıldız'ın kontratı 30 Haziran 2030'a kadar devam ediyor. Transfermarkt verilerine göre genç yıldızın güncel piyasa değeri 75 milyon euro olarak gösteriliyor.