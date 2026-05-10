Seri penaltılar kaderi belirledi! Elazığspor'u yenen Muğlaspor 1. Lig'e yükseldi

Muğlaspor ile Elazığspor, Nesine 2. Lig Beyaz Grup play-off finalinde karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan mücadelede kazanan taraf seri penaltı atışları sonunda Muğlaspor oldu.

Normal süresi ve uzatma bölümleri golsüz eşitlikle tamamlanan karşılaşmada iki ekip de savunma güvenliğini ön planda tuttu.

120 dakikanın sonunda eşitlik bozulmayınca finale penaltı atışları damga vurdu.

Muğlaspor penaltılarla 1. Lig'e yükseldi

PENALTILARDA MUĞLASPOR GÜLDÜ

Seri penaltı atışlarında rakibine 8-7 üstünlük sağlayan Muğlaspor, Trendyol 1. Lig'e yükselen taraf oldu.

Yeşil-beyazlı ekip maç sonunda büyük sevinç yaşadı.

Elazığspor elenmenin üzüntüsünü yaşadı

1. LİG'E ÇIKAN 4. TAKIM OLDU

Muğlaspor, Bursaspor, Batman Petrolspor ve Mardin 1969 Spor'un ardından Trendyol 1. Lig'e yükselen 4. takım oldu.

Taraftarlar da tarihi başarı sonrası büyük coşku yaşadı.

