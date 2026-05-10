Normal süresi ve uzatma bölümleri golsüz eşitlikle tamamlanan karşılaşmada iki ekip de savunma güvenliğini ön planda tuttu.
120 dakikanın sonunda eşitlik bozulmayınca finale penaltı atışları damga vurdu.
PENALTILARDA MUĞLASPOR GÜLDÜ
Seri penaltı atışlarında rakibine 8-7 üstünlük sağlayan Muğlaspor, Trendyol 1. Lig'e yükselen taraf oldu.
Yeşil-beyazlı ekip maç sonunda büyük sevinç yaşadı.
1. LİG'E ÇIKAN 4. TAKIM OLDU
Muğlaspor, Bursaspor, Batman Petrolspor ve Mardin 1969 Spor'un ardından Trendyol 1. Lig'e yükselen 4. takım oldu.
Taraftarlar da tarihi başarı sonrası büyük coşku yaşadı.