Arda Turan teknik direktörlüğündeki Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nin 27. haftasında deplasmanda Poltava ile karşı karşıya geldi.
Zirka Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Shakhtar Donetsk 4-0 kazanarak ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
SHAKHTAR FARKLI KAZANDI
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 45+3. dakikada Dmitro Krıskiv, 55 ve 61. dakikalarda Isaque Silva ile 67. dakikada Lassina Traore kaydetti.
Baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan Shakhtar Donetsk, kritik deplasmandan farklı galibiyetle ayrıldı.
ŞAMPİYONLUK RESMEN GELDİ
Bu sonucun ardından puanını 66'ya yükselten Shakhtar Donetsk, en yakın rakibiyle arasındaki farkı 11 puana çıkardı ve matematiksel olarak şampiyonluğu garantiledi.
Ev sahibi Poltava ise 12 puanda kalarak ligin son sırasında yer aldı.
ARDA TURAN'DAN İKİNCİ KUPA
39 yaşındaki teknik adam Arda Turan, teknik direktörlük kariyerindeki ikinci kupasını kazanmış oldu.
Genç çalıştırıcı daha önce 2023-2024 sezonunda Eyüpspor ile Trendyol 1. Lig şampiyonluğu yaşamıştı.
Arda Turan böylece ikinci takımında ikinci şampiyonluğunu elde ederek kariyerine önemli bir başarı daha ekledi.
AVRUPA'DA DİKKAT ÇEKTİ
Shakhtar Donetsk'in sezon boyunca ortaya koyduğu dominant performans, Avrupa futbol kamuoyunda da dikkat çekti.
Arda Turan'ın özellikle hücum futboluna dayalı oyun anlayışı Ukrayna basınında övgü aldı.
SONRAKİ MAÇ
Şampiyonluğunu ilan eden Shakhtar Donetsk, ligin bir sonraki haftasında sahasında Obolon-Brovar ile karşı karşıya gelecek.