Shakhtar Donetsk, ligin bir sonraki haftasında Obolon-Brovar ile karşılaşacak.

Arda Turan teknik direktörlüğündeki Shakhtar Donetsk, bu galibiyetle puanını 66'ya yükseltti ve en yakın rakibiyle farkı 11 puana çıkardı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 45+3. dakikada Dmitro Krıskiv, 55 ve 61. dakikalarda Isaque Silva ile 67. dakikada Lassina Traore kaydetti.

Shakhtar Donetsk bir sezon aranın ardından sonra şampiyon oldu

ŞAMPİYONLUK RESMEN GELDİ

Ev sahibi Poltava ise 12 puanda kalarak ligin son sırasında yer aldı.

ARDA TURAN'DAN İKİNCİ KUPA

39 yaşındaki teknik adam Arda Turan, teknik direktörlük kariyerindeki ikinci kupasını kazanmış oldu.

Genç çalıştırıcı daha önce 2023-2024 sezonunda Eyüpspor ile Trendyol 1. Lig şampiyonluğu yaşamıştı.

Arda Turan böylece ikinci takımında ikinci şampiyonluğunu elde ederek kariyerine önemli bir başarı daha ekledi.