Real Madrid yönetiminin, yaşanan disiplinsizlik nedeniyle her iki oyuncuya da ağır para cezası vermeyi planladığı belirtildi.

İspanyol devi Real Madrid'de sular durulmuyor. Sezon boyunca hem ligde hem de UEFA Champions League'nde beklentilerin altında kalan takımda bu kez soyunma odası karıştı.

İspanyol basınında yer alan iddialara göre Federico Valverde ile Aurélien Tchouaméni arasında çıkan kavga kulüpte kriz yarattı.

GERGİNLİK SOYUNMA ODASINDA DEVAM ETTİ

Marca'nın haberine göre iki futbolcu arasında dün antrenmanda yaşanan bir pozisyon sonrası sert tartışma çıktı. İkilinin birbirini ittiği ve gerginliğin soyunma odasında da devam ettiği öne sürüldü.