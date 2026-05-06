İspanyol devi Real Madrid'de sular durulmuyor. Sezon boyunca hem ligde hem de UEFA Champions League'nde beklentilerin altında kalan takımda bu kez soyunma odası karıştı.
İspanyol basınında yer alan iddialara göre Federico Valverde ile Aurélien Tchouaméni arasında çıkan kavga kulüpte kriz yarattı.
GERGİNLİK SOYUNMA ODASINDA DEVAM ETTİ
Marca'nın haberine göre iki futbolcu arasında dün antrenmanda yaşanan bir pozisyon sonrası sert tartışma çıktı. İkilinin birbirini ittiği ve gerginliğin soyunma odasında da devam ettiği öne sürüldü.
İddialar bununla da sınırlı kalmadı. Bugün İspanyol medyasında yer alan yeni haberlere göre Valverde ile Tchouaméni arasında ikinci kez kavga yaşandı. Sabah saatlerinde Valverde'nin takım arkadaşının elini sıkmayı reddettiği, bunun ardından ortamın yeniden gerildiği belirtildi.
VALVERDE HASTANELİK OLDU
Haberde yer alan iddiaya göre antrenman sonrasında soyunma odasında çıkan kavgada Federico Valverde yere düşerek masaya kafasını çarptı. Başından yaralanan Uruguaylı yıldızın hastaneye kaldırıldığı ve kafasına dikiş atıldığı ifade edildi.
ACİL KRİZ TOPLANTISI YAPILDI
Olayın büyüklüğü nedeniyle kavganın hemen ardından soyunma odasında acil kriz toplantısı yapıldığı ve Jose Angel Sanchez'in takımla görüştüğü belirtildi. Futbolcuların hiçbiri tesislerden ayrılmazken, kulüp içinde benzeri görülmemiş bir kriz yönetimi süreci yaşandığı aktarıldı.
Kulübün amacının yaşanan sorunları sona erdirmek ve giderek büyüyen gerilimi kontrol altına almak olduğu ifade edilirken, Real Madrid'de şu an ortamın son derece gergin olduğu, takım içinde bölünmeler ve büyük bir huzursuzluk yaşandığı öne sürüldü.
VALVERDE, TCHOUAMENİ'NİN ÖZRÜNÜ KABUL ETMEDİ
Görüşmeler sonrasında Tchouaméni'nin Valverde'den özür dilediği fakat Uruguaylı oyuncunun özrü kabul etmediği iletildi.
İki oyuncu hakkında da disiplin soruşturması başlatan Real Madrid yönetiminin, oyunculara ağır cezalar vermeyi düşünüyor.