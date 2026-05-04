Ay-yıldızlı ekip, 1 Haziran Pazartesi günü Türkiye A Milli Futbol Takımı ile Kuzey Makedonya Milli Takımı karşı karşıya gelecek.
Mücadele, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi (Chobani Stadyumu) ev sahipliğinde oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak.
VENEZUELA MAÇI ABD'DE
Millî Takım, ikinci hazırlık maçında ise Venezuela Milli Takımı ile karşılaşacak.
6 Haziran Cumartesi günü ABD'nin Florida eyaletine bağlı Fort Lauderdale kentinde oynanacak mücadele, DRV PNK Stadium'da (Inter Miami Stadyumu) yapılacak.
Karşılaşma yerel saatle 18.00'de başlayacak, Türkiye saatiyle ise 7 Haziran Pazar günü 01.00'de oynanacak.
DÜNYA KUPASI ÖNCESİ KRİTİK TEST
Bu iki hazırlık maçı, A Millî Takım'ın Dünya Kupası öncesi son form durumunu görmesi açısından büyük önem taşıyor.
Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki ay-yıldızlılar, hem Avrupa hem de Güney Amerika temsilcilerine karşı farklı oyun senaryolarını test edecek.