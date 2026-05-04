Premier League'in 35. haftasında Chelsea ile Nottingham Forest, Stamford Bridge'de karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip Nottingham Forest 3-1 kazandı.FOREST MAÇA FIRTINA GİBİ BAŞLADI
Nottingham Forest, karşılaşmanın henüz 2. dakikasında Taiwo Awoniyi'nin golüyle öne geçti. Konuk ekip, 15. dakikada Igor Jesus'un penaltıdan attığı golle farkı 2'ye çıkardı.
Chelsea, ilk yarının uzatma bölümünde Cole Palmer ile penaltı fırsatı yakaladı ancak yıldız oyuncu bu şansı değerlendiremedi.
AWONIYI BİR KEZ DAHA SAHNEDE
İkinci yarıya da etkili başlayan Nottingham Forest, 52. dakikada yine Awoniyi ile golü buldu ve skoru 3-0'a getirdi.
Chelsea'nin tek golü 90+3. dakikada Joao Pedro'dan geldi. Bu gol, Londra ekibine puan için yeterli olmadı.
FOREST'IN SERİSİ 7 MAÇA ÇIKTI
Bu sonucun ardından Nottingham Forest'ın ligdeki yenilmezlik serisi 7 maça yükseldi. Vitor Pereira yönetimindeki ekip puanını 42'ye çıkararak 16. sıraya yerleşti.
Chelsea ise 48 puanda kaldı ve 9. sıradaki yerini korudu. Londra temsilcisinin galibiyet hasreti 6 maça çıktı.SIRADAKİ RAKİPLER
Premier League'in bir sonraki haftasında Nottingham Forest, Newcastle United'ı konuk edecek. Chelsea ise Liverpool deplasmanına gidecek.