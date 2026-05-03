Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray ile ilgili ilginç bir istatistik dikkatleri çekiyor. Okan Buruk yönetimindeki sarı- kırmızılılar, bu sezon Süper Lig'de geri düştüğü 8 karşılaşmanın sadece 2'sinden 3 puanla ayrıldı.
Bu süreçte 2 beraberlik alırken, 4 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.
Şampiyonlar Ligi ile Türkiye Kupası da dahil edildiğinde yenik duruma düştüğü 18 maçta 3 galibiyet alabildi. Bu maçların tamamı da Rams Park'taydı. Galatasaray, iç sahada Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştığı Juventus, Gençlerbirliği ve Göztepe maçlarında yenik duruma düştükten sonra galibiyet elde etti. İstatistiklere göre Aslan, yenik duruma düştükten sonra rakibine teslim oluyor.