CANLI YAYIN
Geri

Galatasaray'da geriye düşme kabusu: Aslan yenik duruma düştüğü maçları çeviremiyor

Galatasaray, bu sezon yenik duruma düştüğü 18 maçta sadece 3 galibiyet çıkarttı. Süper Lig'de geriye düştüğü 8 maçın sadece 2'sinden 3 puanla ayrıldı.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Galatasaray'da geriye düşme kabusu: Aslan yenik duruma düştüğü maçları çeviremiyor
Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray ile ilgili ilginç bir istatistik dikkatleri çekiyor. Okan Buruk yönetimindeki sarı- kırmızılılar, bu sezon Süper Lig'de geri düştüğü 8 karşılaşmanın sadece 2'sinden 3 puanla ayrıldı.

Bu süreçte 2 beraberlik alırken, 4 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.

Şampiyonlar Ligi ile Türkiye Kupası da dahil edildiğinde yenik duruma düştüğü 18 maçta 3 galibiyet alabildi. Bu maçların tamamı da Rams Park'taydı. Galatasaray, iç sahada Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştığı Juventus, Gençlerbirliği ve Göztepe maçlarında yenik duruma düştükten sonra galibiyet elde etti. İstatistiklere göre Aslan, yenik duruma düştükten sonra rakibine teslim oluyor.
Süper Lig'de güncel puan durumu! (2025-26 sezonu 32. hafta)
SONRAKİ HABER

Süper Lig'de güncel puan durumu! (2025-26 sezonu 32. hafta)

 İngilizler peşini bırakmıyor! Galatasaray Gabriel Sara'nın bonservisini belirledi
ÖNCEKİ HABER

Sara için 40 milyon euro

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler