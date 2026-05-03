Galatasaray sezon başından beri bir türlü istenilen performansları sergileyemeyen Davinson Sanchez
, Lucas Torreira ve Mario Lemina
hedef tahtasında... Galatasaray taraftarları, sosyal medyada bu 3 oyuncuyu adeta yerden yere vuruyor.
Davinson Sanchez (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.) KRİTİK TOPLANTI
Sarı kırmızılılar, son haftalarda hem savunmada hem de orta sahada büyük sıkıntılar çekti. Bu durum skorlara da yansıdı. Bunun nedeni olarak da bu 3'lünün form düşüklüğü gösteriliyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da bu durumdan çok rahatsız olduğu ve sezon sonunda yönetim ile bu 3 oyuncu ile ilgili toplantı gerçekleştireceği öğrenildi.
Bu toplantıdan radikal kararların da alınabileceği konuşuluyor. Bu arada Uruguaylı orta saha oyuncusu Torreira'nın son haftalarda adının transfer dedikodularında yer alması da formunun düşmesinde ana etken olarak gösteriliyor. Öte yandan Mario Lemina'nın da sözleşmesinde opsiyon hakkı yönetimde...