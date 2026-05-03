Galatasaray'da 3 yıldız için yol ayrımı: Davinson, Torreira ve Lemina hedef tahtasında

Sarı-kırmızılılarda Davinson, Torreira ve Lemina bu sezonki futbollarıyla hedef tahtasında. Ağır eleştiriler alan 3 yıldız için sezon sonunda radikal kararların alınabileceği iddia ediliyor.

Galatasaray sezon başından beri bir türlü istenilen performansları sergileyemeyen Davinson Sanchez, Lucas Torreira ve Mario Lemina hedef tahtasında... Galatasaray taraftarları, sosyal medyada bu 3 oyuncuyu adeta yerden yere vuruyor.
Davinson Sanchez
KRİTİK TOPLANTI

Sarı kırmızılılar, son haftalarda hem savunmada hem de orta sahada büyük sıkıntılar çekti. Bu durum skorlara da yansıdı. Bunun nedeni olarak da bu 3'lünün form düşüklüğü gösteriliyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da bu durumdan çok rahatsız olduğu ve sezon sonunda yönetim ile bu 3 oyuncu ile ilgili toplantı gerçekleştireceği öğrenildi.
Mario Lemina


Bu toplantıdan radikal kararların da alınabileceği konuşuluyor. Bu arada Uruguaylı orta saha oyuncusu Torreira'nın son haftalarda adının transfer dedikodularında yer alması da formunun düşmesinde ana etken olarak gösteriliyor. Öte yandan Mario Lemina'nın da sözleşmesinde opsiyon hakkı yönetimde...
Lucas Torreira

Sarı-kırmızımılı yönetimin henüz net karar almaması nedeniyle Lemina'nın kötü futbol sergilediği iddia ediliyor.
