Galatasaray Samsun'da dağıldı: Şampiyonluk haftaya kaldı

Galatasaray, geçen hafta Rams Park'ta taraftarıyla buluştu. Bu buluşma sonrasında ise hiç ummadığı bir skor aldı.

Stattaki çalışmada taraftarların meşalelerle takımlarına destek vermesi ve ortaya şampiyonluk kutlamaları gibi görüntülerin çıkması futbolcuları da psikolojik olarak etkiledi.Yıldız oyuncular, "Şampiyon olduk" havasına girdi. Motivasyon düştü ve sonrasında ise şok skor ortaya çıktı. Samsunspor deplasmanındaki facia adeta bağıra bağıra geldi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Samsunspor maçından sonra bu konuya değindi.Tecrübeli teknik adam, futbolculara rehavete girmeleri konusunda uyarılar yaptıklarını ancak buna rağmen kötü sonuçla karşılaştıklarını söyledi.