Galatasaray Samsun'da dağıldı: Şampiyonluk haftaya kaldı

Galatasaray'da futbolcular, Rams Park'ta yapılan antrenmandan sonra 'Şampiyon olduk' havasına girdi... Rehavet zirvedeydi... Samsun deplasmanında facia bağıra bağıra geldi.

Galatasaray, Samsunspor'a deplasmanda 4-1 yenilerek 26. şampiyonluğunu ilan etme şansını bir sonraki maça bıraktı.

Karadeniz'de farklı mağlup olan Galatasaray, son 2 hafta kala Fenerbahçe'nin 4 puan önünde bulunuyor. Sarı-kırmızılıların Samsunspor maçında rehavete girmesinin nedeni ise maçtan önce Rams Park'ta yapılan idman! Galatasaray teknik heyeti, Samsunspor maçından önceki statta yapılan antrenmanın pişmanlığını yaşıyor.
Galatasaray, geçen hafta Rams Park’ta taraftarıyla buluştu. Bu buluşma sonrasında ise hiç ummadığı bir skor aldı. (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv ve AA'dan alınmıştır.)

OKAN HOCA DERT YANDI

Stattaki çalışmada taraftarların meşalelerle takımlarına destek vermesi ve ortaya şampiyonluk kutlamaları gibi görüntülerin çıkması futbolcuları da psikolojik olarak etkiledi.

Yıldız oyuncular, "Şampiyon olduk" havasına girdi. Motivasyon düştü ve sonrasında ise şok skor ortaya çıktı. Samsunspor deplasmanındaki facia adeta bağıra bağıra geldi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Samsunspor maçından sonra bu konuya değindi.

Tecrübeli teknik adam, futbolculara rehavete girmeleri konusunda uyarılar yaptıklarını ancak buna rağmen kötü sonuçla karşılaştıklarını söyledi.
