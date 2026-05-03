Galatasaray'da kaleci Günay Güvenç, Samsunspor maçına gördüğü kırmızı kartla damga vurdu. Deneyimli kaleci, sarı-kırmızılıların Türkiye Kupası çeyrek finalinde Gençlerbirliği'ne elendiği maçta da ıslıklanmış ve gözyaşlarına hakim olamamıştı.
2028'e kadar sözleşmesi bulunan Güvenç'in sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor. 34 yaşındaki tecrübeli kalecinin yerine düşünülen isimler ise Başakşehir kalecisi Muhammed Şengezer ve Konyaspor'un genç eldiveni Deniz Ertaş.
Galatasaray Yönetimi, sezonunun sona ermesiyle birlikte iki oyuncu için harekete geçecek.