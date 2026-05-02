Fenerbahçe savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde, Avrupa kulüplerinin radarına girmeye devam ediyor. Son olarak AS Roma'nın Hollandalı futbolcuyu yakından takibe aldığı öğrenildi.
İtalyan ekibinin, Galatasaray - Fenerbahçe derbisine sürpriz bir gözlemci gönderdiği ve Oosterwolde'yi tribünden canlı olarak izlediği belirtildi. Sarı- Lacivertli futbolcu için Roma'nın 17 milyon euro seviyesinde bir teklif yaptığı öne sürülürken, Fenerbahçe yönetiminin bu rakama sıcak bakmadığı kaydedildi. Roma sezon bitince yeni teklif yapacak. 2028'e kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki oyuncu için yönetimin, 20 milyon euro'nun üzerindeki teklifleri değerlendirmeye alacağı konuşuluyor.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 45 maça çıkan Oosterwolde, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Oosterwolde, modern futbolda "çok yönlü savunmacı" profilinin iyi örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Hollandalı oyuncunun en dikkat çeken özelliği, fiziksel gücü ile atletizmini birleştirebilmesi.