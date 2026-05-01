1. Lig'de kader günü! Süper Lig'e Esenler Erokspor mu çıkacak Amedspor mu?

Trendyol 1. Lig’de normal sezon son hafta maçlarıyla tamamlanıyor. Erzurumspor FK’nin ardından Süper Lig’e yükselecek ikinci takım Amed Sportif Faaliyetler veya Esenler Erokspor oluyor. Ayrıca play-off'a kalacak son takım da belirlenecek. Tüm karşılaşmaları takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

1. Lig'de kader günü! Süper Lig'e Esenler Erokspor mu çıkacak Amedspor mu?
  • Trendyol 1. Lig'de normal sezon son hafta maçlarıyla tamamlanacak ve Süper Lig'e doğrudan yükselecek ikinci takım ile play-off eşleşmeleri belirlenecek.
  • Erzurumspor FK'nin ardından Süper Lig'e yükselecek ikinci takım Amed Sportif Faaliyetler veya Esenler Erokspor olacak.
  • Play-off'un son bileti Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile Özbeyli Bandırmaspor arasında sahibini bulacak.
  • Adana Demirspor, Atakaş Hatayspor, Sakaryaspor ve Serikspor'un lige veda etmesi kesinleşti.
  • Amed Sportif Faaliyetler'in golcüsü Mbaye Diagne, ligde en golcü oyuncu unvanını almak için son hafta 2 gol atmaya çalışacak.

Trendyol 1. Lig'de normal sezon heyecanı son hafta karşılaşmalarıyla tamamlanacak. Ligde 6 müsabaka saat 16.00'da başladı. Son haftada Süper Lig'e doğrudan yükselecek ikinci takım, play-off'a kalacak son ekip ve play-off eşleşmeleri netleşecek.

1. Lig'de kader günü! Süper Lig'e Esenler Erokspor mu çıkacak Amedspor mu?-2

ÜMRANİYESPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ
ÇORUM FK - BB ERZURUMSPOR FK
BANDIRMASPOR - SİVASSPOR
BODRUM FK - SARIYERSPOR

İKİNCİ BİLET İÇİN İKİ ADAY

Erzurumspor FK'nin ardından Süper Lig'e yükselecek ikinci takım Amed Sportif Faaliyetler veya Esenler Erokspor olacak. Son haftaya aynı puanla giren iki ekipten Esenler Erokspor, Atko Grup Pendikspor'u konuk ediyor. Amed Sportif Faaliyetler ise deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK ile karşılaşıyor.

Amed Sportif Faaliyetler, sezon içinde İstanbul'da Esenler Erokspor'u 2-1 mağlup etti. Diyarbakır'daki mücadele ise golsüz sona erdi. Bu nedenle olası puan eşitliğinde Amed Sportif Faaliyetler, rakibinin önünde yer alacak.

SÜPER LİG'İN 78. TAKIMI BELLİ OLACAK

Süper Lig tarihinde bugüne kadar 77 farklı takım mücadele etti. Amed Sportif Faaliyetler ve Esenler Erokspor daha önce Süper Lig'de yer almadı.

Diyarbakır temsilcisi Amed Sportif Faaliyetler, Süper Lig'e yükselmesi halinde kentin 2009-2010 sezonundan bu yana süren hasretini bitirecek. Esenler Erokspor ise Süper Lig vizesi alırsa organizasyon tarihindeki 20. İstanbul temsilcisi olacak.

1. Lig'de kader günü! Süper Lig'e Esenler Erokspor mu çıkacak Amedspor mu?-3

PLAY-OFF İÇİN SON KOLTUK

Arca Çorum FK, Sipay Bodrum FK ve Atko Grup Pendikspor play-off'u garantiledi. Play-off'un son bileti ise Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile Özbeyli Bandırmaspor arasında sahibini bulacak.

57 puanı bulunan iki ekipten Ankara Keçiörengücü, son haftada Eminevim Ümraniyespor deplasmanına çıkacak. Bandırmaspor ise sahasında Özbelsan Sivasspor'u ağırlıyor.

Sezon içinde Balıkesir'de oynanan maç 1-1 sona erdi. Ankara'daki karşılaşmayı Keçiörengücü 3-1 kazandı. Bu nedenle olası puan eşitliğinde Ankara temsilcisi, Bandırmaspor'un önünde yer alacak.

DÜŞEN TAKIMLAR BELLİ OLDU

Adana Demirspor, Atakaş Hatayspor, Sakaryaspor ve Serikspor'un lige veda etmesi daha önce kesinleşti. Son hafta mücadeleleri, zirve ve play-off hattındaki tabloyu netleştirecek.

DIAGNE REKOR PEŞİNDE

Amed Sportif Faaliyetler'in golcüsü Mbaye Diagne, son haftaya önemli bir rekor hedefiyle girdi. Ligde 28 golü bulunan ve son 2 maçta fileleri havalandıramayan Senegalli forvetin, 2001-2002 sezonundan bu yana en golcü oyuncu unvanını alması için 2 gole ihtiyacı var.

Diagne, Alagöz Holding Iğdır FK karşısında 2 gol atarsa 2018-2019 sezonunda Altay formasıyla 29 gol kaydeden Marco Paixao'yu geride bırakacak.

Galatasaray şampiyonluk için sahada! İşte Samsunspor maçı muhtemel 11'i
Galatasaray şampiyonluk için sahada! İşte Samsunspor maçı muhtemel 11'i

