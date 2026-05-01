Amed Sportif Faaliyetler'in golcüsü Mbaye Diagne, ligde en golcü oyuncu unvanını almak için son hafta 2 gol atmaya çalışacak.

Adana Demirspor, Atakaş Hatayspor, Sakaryaspor ve Serikspor'un lige veda etmesi kesinleşti.

Trendyol 1. Lig'de normal sezon son hafta maçlarıyla tamamlanacak ve Süper Lig'e doğrudan yükselecek ikinci takım ile play-off eşleşmeleri belirlenecek.

İKİNCİ BİLET İÇİN İKİ ADAY

Erzurumspor FK'nin ardından Süper Lig'e yükselecek ikinci takım Amed Sportif Faaliyetler veya Esenler Erokspor olacak. Son haftaya aynı puanla giren iki ekipten Esenler Erokspor, Atko Grup Pendikspor'u konuk ediyor. Amed Sportif Faaliyetler ise deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK ile karşılaşıyor.

Amed Sportif Faaliyetler, sezon içinde İstanbul'da Esenler Erokspor'u 2-1 mağlup etti. Diyarbakır'daki mücadele ise golsüz sona erdi. Bu nedenle olası puan eşitliğinde Amed Sportif Faaliyetler, rakibinin önünde yer alacak.

SÜPER LİG'İN 78. TAKIMI BELLİ OLACAK

Süper Lig tarihinde bugüne kadar 77 farklı takım mücadele etti. Amed Sportif Faaliyetler ve Esenler Erokspor daha önce Süper Lig'de yer almadı.

Diyarbakır temsilcisi Amed Sportif Faaliyetler, Süper Lig'e yükselmesi halinde kentin 2009-2010 sezonundan bu yana süren hasretini bitirecek. Esenler Erokspor ise Süper Lig vizesi alırsa organizasyon tarihindeki 20. İstanbul temsilcisi olacak.