Kartal’ın yeni kanat adayı: Beşiktaş 29 yaşındaki Riccardo Orsolini’nin peşinde

İtalyan basını Beşiktaş'ın Bologna forması giyen 29 yaşındaki kanat oyuncusu ile ilgilendiğini öne sürdü.

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basını Beşiktaş'ın Bologna forması giyen İtalyan kanat oyuncusu Riccardo Orsolini'yi transfer etmek istediğini öne sürdü.

Calciomercato'da yer alan haberde Beşiktaş yönetiminin 29 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için Bologna'nın bugün Cagliari ile oynayacağı maça izleme ekibi göndereceği detayı da yer aldı. Bu sezon Bologna formasıyla 48 maça çıkan tecrübeli futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 12 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
