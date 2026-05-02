Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basını Beşiktaş'ın Bologna forması giyen İtalyan kanat oyuncusu Riccardo Orsolini'yi transfer etmek istediğini öne sürdü.
Calciomercato'da yer alan haberde Beşiktaş yönetiminin 29 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için Bologna'nın bugün Cagliari ile oynayacağı maça izleme ekibi göndereceği detayı da yer aldı. Bu sezon Bologna formasıyla 48 maça çıkan tecrübeli futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 12 gol, 1 asistlik performans sergiledi.