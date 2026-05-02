Yeni sezona da iddialı şekilde girmeyi hedefleyen Sarı-Kırmızılılar'ın hedefinde dünya yıldızı var. Cimbom'un flaş teklifi ortaya çıktı. İspanyol basını, Galatasaray'ın Manchester City'den ayrılacak olan Bernardo Silva için cazip bir teklif sunduğunu iddia etti.
Haberin devamında Sarı-Kırmızılı kulübü 3 yıllık sözleşme için bonuslar dahil toplam 50 milyon euroyu bulan bir teklif yaptı. Ancak Portekizli yıldızın transfer olmak istediği kulübün belli olduğu ve Galatasaray'dan gelen teklifi beklemeye aldığı öne sürüldü. Aktarılan bilgilere göre Portekizli süper yıldız Bernardo Silva'nın Barcelona'da forma giymek istediği belirtildi.