Toni Kroos için henüz resmi bir teklif yapılmadı ancak temas ihtimali gündemde.

Real Madrid, yeni sezon öncesi teknik kadro ve kulüp organizasyonu için alternatif senaryolar üzerinde çalışıyor.

Teknik direktör adayları arasında Jose Mourinho'nun adı öne çıkarken, yönetimin kulüp içi görevler için de dikkat çekici bir isim üzerinde durduğu belirtildi.

Yeni sezon öncesi yapılanma sürecine giren Real Madrid'de, teknik kadro ve kulüp organizasyonu için alternatif senaryolar üzerinde çalışılıyor.

36 yaşındaki eski oyuncu için şu aşamada resmi bir teklif yapılmadığı, ancak temas ihtimalinin gündemde olduğu ifade edildi.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, 2024 yılında futbolu bırakan Toni Kroos'un teknik ekip, yönetim kadrosu ya da kulüp organizasyonu içinde değerlendirilmesi planlanıyor.

Mourinho'nun adı da Real Madrid ile anılıyor.

MOURINHO'DAN ÖVGÜ

Jose Mourinho'nun daha önce Toni Kroos hakkında yaptığı değerlendirmeler de yeniden gündeme geldi. Deneyimli teknik adam, Alman oyuncunun kariyeri boyunca yeterince takdir edilmediğini belirtmiş ve Kroos'u üst düzey bir futbolcu olarak tanımlamıştı.

Real Madrid formasıyla 2014'ten itibaren önemli başarılar elde eden Toni Kroos, kulüp kariyerinde 5 UEFA Şampiyonlar Ligi, 4 La Liga, 5 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 3 UEFA Süper Kupa, 1 İspanya Kral Kupası ve 4 İspanya Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı. Kulübün, Kroos'un deneyiminden farklı bir görevde yararlanma ihtimali önümüzdeki süreçte netleşecek.