UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Braga ile Freiburg karşı karşıya geldi. Municipal de Braga Stadı'nda oynanan mücadeleyi Portekiz temsilcisi 2-1 kazandı. Böylece Braga, rövanş öncesi tur için önemli bir avantaj elde etti.

Karşılaşmaya etkili başlayan Braga, henüz ilk bölümde Demir Ege Tıknaz ile öne geçti. Freiburg ise kısa süre içinde Vincenzo Grifo'nun golüyle skoru eşitledi ve ilk yarı dengeli geçti. Braga, devrenin uzatma anlarında Rodrigo Zalazar ile penaltı fırsatı yakalasa da Noah Atubolu'yu geçemedi.