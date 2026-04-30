CANLI YAYIN
Geri

Demir Ege Tıknaz zaferi getirdi! Braga Portekiz'de Freiburg'u 2-1 yendi

UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Braga, sahasında Freiburg'u 2-1 mağlup etti. Portekiz ekibine galibiyeti Demir Ege Tıknaz ve uzatma dakikalarında Dorgeles getirdi. Rövanş öncesi avantajı kapan Braga'da milli futbolcu yine gecenin öne çıkan ismi oldu.

Giriş Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Braga, UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Freiburg'u 2-1 yendi.
  • Demir Ege Tıknaz, Braga'nın ilk golünü atarak takımını öne geçirdi.
  • Freiburg, Vincenzo Grifo'nun golüyle skoru eşitledi.
  • Dorgeles, 90+2'de attığı golle Braga'ya galibiyeti getirdi.
  • Rövanş maçı 7 Mayıs'ta Almanya'da oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Braga ile Freiburg karşı karşıya geldi. Municipal de Braga Stadı'nda oynanan mücadeleyi Portekiz temsilcisi 2-1 kazandı. Böylece Braga, rövanş öncesi tur için önemli bir avantaj elde etti.

Karşılaşmaya etkili başlayan Braga, henüz ilk bölümde Demir Ege Tıknaz ile öne geçti. Freiburg ise kısa süre içinde Vincenzo Grifo'nun golüyle skoru eşitledi ve ilk yarı dengeli geçti. Braga, devrenin uzatma anlarında Rodrigo Zalazar ile penaltı fırsatı yakalasa da Noah Atubolu'yu geçemedi.

Demir Ege Tıknaz'ın gol sevinci

DEMİR EGE YİNE SAHNEDE

Braga'nın geceye damga vuran isimlerinden biri Demir Ege Tıknaz oldu. Genç futbolcu, takımının ilk golünü atarak yarı final gibi kritik bir maçta sorumluluk aldı. Flashscore maç raporunda da Braga'nın erken üstünlüğü Demir Ege'nin golüyle kurduğu vurgulandı.

GALİBİYET SON NEFESTE GELDİ

İkinci yarıda Freiburg uzun süre direndi. Ancak Alman ekibinin beraberliği koruma planı, uzatma bölümünde bozuldu. 90+2'de sahneye çıkan Dorgeles, dönen topu ağlara gönderdi ve Braga'ya 2-1'lik galibiyeti getirdi.

RÖVANŞ 7 MAYIS'TA

Bu sonucun ardından Braga, Almanya'daki rövanş öncesi avantajı cebine koydu. İki takım arasındaki ikinci maç 7 Mayıs'ta oynanacak. Turu geçen ekip, diğer yarı finaldeki Nottingham Forest-Aston Villa eşleşmesinin galibiyle finalde karşılaşacak.

