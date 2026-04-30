Karşılaşmaya son derece etkili giren Crystal Palace, henüz 22. saniyede Sarr'ın ayağından bulduğu golle öne geçti. Shakhtar Donetsk, erken gelen bu gole ilk yarı boyunca cevap veremedi ve soyunma odasına 1-0 geride gitti.
SHAKHTAR UMUTLANDI AMA PALACE VİTES YÜKSELTTİ
İkinci yarıya daha istekli başlayan Ukrayna ekibi, 47. dakikada Ocheretko'nun golüyle skora denge getirdi. Korner sonrası oluşan pozisyonda kale sahasında topu ağlara gönderen Ocheretko, Shakhtar'a umut verdi.
Ancak eşitlik uzun sürmedi. Crystal Palace, 58. dakikada Kamada'nın golüyle yeniden öne geçti. Maçın son bölümünde baskı kurmaya çalışan Shakhtar, savunmada açıklar verince İngiliz ekibi fırsatı değerlendirdi.
LARSEN SKORU BELİRLEDİ
Dakikalar 85'i gösterdiğinde hızlı hücuma çıkan Crystal Palace, Larsen'in klas golüyle farkı ikiye çıkardı. Rakibini şık bir hareketle geçen yıldız oyuncu, aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi ve maçın skorunu ilan etti: 3-1.
RÖVANŞTA İŞİ ÇOK ZOR
Bu sonucun ardından Crystal Palace, evinde oynayacağı rövanş maçı öncesinde büyük bir avantaj elde etti. Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'in finale yükselebilmesi için rövanşta en az 3 farklı galibiyete ihtiyacı olacak.
Karşılaşmanın rövanşı 7 Mayıs günü TSİ 22.00'de oynanacak. Shakhtar, zorlu deplasmanda tarihi bir geri dönüş arayacak.
İKİ TAKIMIN YARI FİNAL YOLU
Shakhtar Donetsk, Konferans Ligi lig aşamasını 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 13 puanla 6. sırada tamamladı. Ukrayna ekibi son 16 turunda Lech Poznan'ı, çeyrek finalde ise AZ Alkmaar'ı eleyerek yarı finale yükseldi.
Crystal Palace ise lig aşamasını 10 puanla 10. sırada bitirdi. İngiliz ekibi play-off turunda Zrinjski'yi, son 16 turunda AEK Larnaca'yı, çeyrek finalde ise Fiorentina'yı saf dışı bırakarak son 4 takım arasına kaldı.