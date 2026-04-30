Karşılaşmaya son derece etkili giren Crystal Palace, henüz 22. saniyede Sarr'ın ayağından bulduğu golle öne geçti. Shakhtar Donetsk, erken gelen bu gole ilk yarı boyunca cevap veremedi ve soyunma odasına 1-0 geride gitti.

Shakhtar rövanş maçında 3-1'den geri gelmeye çalışacak

LARSEN SKORU BELİRLEDİ

Dakikalar 85'i gösterdiğinde hızlı hücuma çıkan Crystal Palace, Larsen'in klas golüyle farkı ikiye çıkardı. Rakibini şık bir hareketle geçen yıldız oyuncu, aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi ve maçın skorunu ilan etti: 3-1.

RÖVANŞTA İŞİ ÇOK ZOR

Bu sonucun ardından Crystal Palace, evinde oynayacağı rövanş maçı öncesinde büyük bir avantaj elde etti. Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'in finale yükselebilmesi için rövanşta en az 3 farklı galibiyete ihtiyacı olacak.

Karşılaşmanın rövanşı 7 Mayıs günü TSİ 22.00'de oynanacak. Shakhtar, zorlu deplasmanda tarihi bir geri dönüş arayacak.