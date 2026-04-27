İngilizlerden olay Yasin Kol yorumu: "Neden Dünya Kupası'nda yoklar belli oldu"

Galatasaray’ın Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup ettiği derbi, uluslararası basında geniş yer buldu. Dünya basını, sarı-kırmızılıların 7 puanlık farkla şampiyonluğa çok yaklaştığını vurguladı. İngiliz basınından the Sun ise hakem Yasin Kol ile ilgili flaş bir habere imza attı. İşte detaylar...

  • İspanyol, Alman ve Fransız basını, Galatasaray'ın şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj elde ettiğini vurguladı.
  • Galatasaray, kalan 3 maçta 4 puan alarak şampiyonluğunu ilan edebilir.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Lucas Torreira'nın golleriyle 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçla puanını 74'e çıkaran sarı-kırmızılı ekip, bitime 3 hafta kala en yakın rakibiyle arasındaki farkı 7'ye yükseltti.

Derbinin ardından Avrupa basını, karşılaşmayı ve şampiyonluk yarışındaki son durumu manşetlerine taşıdı.

Hakem Yasin Kol'un kararları çok tartışıldı.
ŞAMPİYONLUK VURGUSU ÖNE ÇIKTI

İspanyol AS gazetesi, Galatasaray'ın "şampiyonluğa doğru belirleyici bir adım attığını" yazarken, Marca ise Victor Osimhen'in performansına dikkat çekti.

Alman basınından Spox ve Kicker, sarı-kırmızılıların puan farkını açarak yarışta büyük avantaj elde ettiğini vurguladı.

Fransız L'Equipe ve Foot Mercato da derbi galibiyetinin ardından şampiyonluğun büyük ölçüde şekillendiğini aktardı.

Dev maçta 2 penaltı 1 kırmızı kart çıktı.
"EZİCİ GALİBİYET"

İtalyan Calciomercato, karşılaşmanın tek taraflı geçtiğini belirtirken, İngiliz BBC Galatasaray'ın gollerle farkı net şekilde ortaya koyduğunu yazdı.

SoFoot ise mücadeleyi "ezici galibiyet" olarak değerlendirdi. Yabancı basında yapılan analizlerde, Galatasaray'ın kalan haftalarda alacağı sınırlı puanla şampiyonluğunu ilan edebileceği ortak görüş olarak öne çıktı.

The Sun'dan yapılan paylaşım.
"NEDEN YOKLAR BELLİ OLDU"

Derbi ile ilgili en dikkat çekici haber ise the Sun'dan geldi. İngilizler hakem Yasin Kol'un performansını gündeme taşırken, "Neden Dünya Kupası'nda Türk hakemleri yok, belli oldu" ifadeleri kullanıldı.

