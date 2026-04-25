LEVENT TÜZEMEN- KENDİ GÖBEĞİNİ KENDİ KESECEK



Derbinin sonucu ne olursa olsun Galatasaray lider olarak devam edecek. Galatasaray, kendi göbeğini kendi kesecek bir avantaja sahip.

Kazanırlarsa şampiyonluk turu atarlar berabere kalırlarsa sonraki maçlara şanslarını taşırlar.

Derbide zihinsel olarak Galatasaray'ın daha sakin olması gerekiyor.

Risk alacak ve stresi yaşayacak takım deplasmanda oynayacak Fenerbahçe olacak.



Trendyol Süper Lig'in şampiyonluk düğümünü çözecek Galatasaray-Fenerbahçe derbisi bugün oynanacak.



EVREN TURHAN- GALATASARAY KAZANIR



İki takım da stresli. Galatasaray 4 puan önde olsa da son 1 aylık oyunu güven vermiyor.

Ama kendi sahasında oynadığı için avantajlı. Galatasaray için '1 puan yeter' söylemi doğru değil. Galatasaray beraberliğe oynayamıyor.

Galatasaray'ın kazanma odaklı oynaması gerekiyor. Fenerbahçe ise rahat geliyor.

Kaybedeceği bir şey yok. Hakem Yasin Kol, maça çok etki etmezse Galatasaray'ın derbiyi kazanacağını düşünüyorum.

