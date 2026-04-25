LEVENT TÜZEMEN- KENDİ GÖBEĞİNİ KENDİ KESECEK
Derbinin sonucu ne olursa olsun Galatasaray lider olarak devam edecek. Galatasaray, kendi göbeğini kendi kesecek bir avantaja sahip.
Kazanırlarsa şampiyonluk turu atarlar berabere kalırlarsa sonraki maçlara şanslarını taşırlar.
Derbide zihinsel olarak Galatasaray'ın daha sakin olması gerekiyor.
Risk alacak ve stresi yaşayacak takım deplasmanda oynayacak Fenerbahçe olacak.
EVREN TURHAN- GALATASARAY KAZANIR
İki takım da stresli. Galatasaray 4 puan önde olsa da son 1 aylık oyunu güven vermiyor.
Ama kendi sahasında oynadığı için avantajlı. Galatasaray için '1 puan yeter' söylemi doğru değil. Galatasaray beraberliğe oynayamıyor.
Galatasaray'ın kazanma odaklı oynaması gerekiyor. Fenerbahçe ise rahat geliyor.
Kaybedeceği bir şey yok. Hakem Yasin Kol, maça çok etki etmezse Galatasaray'ın derbiyi kazanacağını düşünüyorum.
AHMET AKCAN- GALATASARAY FAVORİ
Galatasaray favori.
Sarı-kırmızıların maçı kazanacağını düşünüyorum.
Ama Fenerbahçe için aynı şeyleri söylemem. Fenerbahçe kazansa bile görüşüm şampiyon olamaz. Sarı-kırmızılılara beraberlik yetiyor. Derbinin skoru ne olursa olsun, şampiyonluk yarışında ibre Galatasaray'dan yana görünüyor. Çünkü bu tür maratonlarda sadece saha içi performans değil, zihinsel dayanıklılık ve stratejik akıl da belirleyici oluyor.
Galatasaray bir adım önde.
İLKER YAĞCIOĞLU- BERABERLİK AĞIR BASIYOR
Beraberlik ve galibiyet tabii ki Galatasaray'a yarıyor. Fenerbahçe de muhakkak kazanmak zorunda.
Fenerbahçe kazanmak için hücum edecektir. Galatasaray'ın ise iç saha performansı son derece iyi. Dolayısıyla skor tahmininde bulunmak zor.
Beraberliğin ağır bastığını düşünüyorum.
Fenerbahçe kazanırsa da yüzde 51'e 49 yine Galatasaray'ın önde olduğunu düşünüyorum.
ABDULLAH ERCAN- İBRE FENERE DÖNER
Bu maçta lig bitebilir.
Fenerbahçe bütün riskleri baştan almalı.
Asensio, Talisca'sı hepsi 11'de olmalı.
Tabii Asensio hazırsa. Bu maç Cherif'in maçı değil.
Oyun kalitesi olarak kötü bir derbi bekliyorum.
Şampiyon olamayan takımın yönetimi ve hocası çok büyük kriz yaşar. Ben derbiden beraberlik bekliyorum.
Galatasaray derbiden 1 puan çıkartırsa şampiyon olur. Fenerbahçe'nin yenmesi durumunda ibre Fener'e döner.
CEM PAMİROĞLU- PSİKOLOJİK OLARAK ÖNE GEÇER
2023-2024 sezonuna benzetiyorum bu derbiyi.
Fenerbahçe'nin yenmesi gerekiyordu. O maçın atmosferi bu maçta olacak gibi...
Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolunda dezavantajı yense de Galatasaray'ın puan kaybetmesi gerekecek. Galatasaray'daki son zamanlardaki düşüş Fenerbahçe'nin iştahını kabartıyor...
Fenerbahçe kazanırsa psikolojik olarak öne geçer.
Derbinin hakemi Yasin Kol'un da iyi yönettiği maçlar var... Herkesin çok keyif alacağı bir derbi olsun.