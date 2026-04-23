Manchester City'de geleceği belirsizliğini koruyan Bernardo Silva için transfer süreci hız kazandı.
Uzun süredir Galatasaray'ın gündeminde yer alan 31 yaşındaki futbolcuya Avrupa'dan güçlü bir rakip çıktı. Juventus'un devreye girmesiyle birlikte yarış iki kulüp arasında şekillenmeye başladı.
JUVENTUS DEVREDE
İtalyan temsilcisi, sözleşme durumunu fırsata çevirmek için girişimlerini artırdı. Barcelona, Benfica ile birlikte Suudi Arabistan ve MLS ekiplerinin de ilgilendiği Bernardo Silva için Juventus'un özellikle bonservissiz transfer ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi.
Kulüp yönetimi, bu seviyede bir oyuncuyu maliyetsiz kadroya katma fırsatını değerlendirmek istiyor.
GÖRÜŞME PLANI NETLEŞTİ
Daha önce oyuncunun menajeriyle temas kuran Juventus, önümüzdeki günlerde Bernardo Silva ile doğrudan görüşme yapmayı planlıyor.
Bu adımın ardından transfer sürecinin yönünün netleşmesi bekleniyor.
SEZON PERFORMANSI
Manchester City formasıyla bu sezon 46 maçta süre alan Bernardo Silva, 3 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.
Oyuncunun geleceğine ilişkin kararın, yapılacak görüşmelerin ardından kısa süre içinde verilmesi planlanıyor.