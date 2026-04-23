CANLI YAYIN
Geri

Sahada yendi sıra masada! Galatasaray ile Juventus arasında Bernardo Silva yarışı

Manchester City’den ayrılması beklenen Bernardo Silva için Galatasaray ve Juventus öne çıktı. İtalyan ekibi, Portekizli yıldızı bonservissiz kadroya katmak için temaslarını sıklaştırdı. Galatasaray yönetimi de bu seviyede bir oyuncuyu maliyetsiz kadroya katma fırsatını değerlendirmek istiyor.

Giriş Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
Manchester City'de geleceği belirsizliğini koruyan Bernardo Silva için transfer süreci hız kazandı.

Uzun süredir Galatasaray'ın gündeminde yer alan 31 yaşındaki futbolcuya Avrupa'dan güçlü bir rakip çıktı. Juventus'un devreye girmesiyle birlikte yarış iki kulüp arasında şekillenmeye başladı.

Bernardo Silva Manchester City'den ayrılacak.
JUVENTUS DEVREDE

İtalyan temsilcisi, sözleşme durumunu fırsata çevirmek için girişimlerini artırdı. Barcelona, Benfica ile birlikte Suudi Arabistan ve MLS ekiplerinin de ilgilendiği Bernardo Silva için Juventus'un özellikle bonservissiz transfer ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi.

Kulüp yönetimi, bu seviyede bir oyuncuyu maliyetsiz kadroya katma fırsatını değerlendirmek istiyor.

Bernardo Silva'nın adı Galatasaray ve Juventus ile anılıyor.
GÖRÜŞME PLANI NETLEŞTİ

Daha önce oyuncunun menajeriyle temas kuran Juventus, önümüzdeki günlerde Bernardo Silva ile doğrudan görüşme yapmayı planlıyor.

Bu adımın ardından transfer sürecinin yönünün netleşmesi bekleniyor.

Bernardo Silva, Manchester City ile bir şampiyonluk daha kazanmak istiyor.
SEZON PERFORMANSI

Manchester City formasıyla bu sezon 46 maçta süre alan Bernardo Silva, 3 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

Oyuncunun geleceğine ilişkin kararın, yapılacak görüşmelerin ardından kısa süre içinde verilmesi planlanıyor.

Galatasaray'da ayrılık kararı! Okan Buruk yıldız ismin biletini kesti
SONRAKİ HABER

Okan Buruk yıldız ismin biletini kesti

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler