Portekizli futbolcu bu sezon Manchester City formasıyla 46 maçta 3 gol ve 5 asist kaydetti.

Bernardo Silva'ya Barcelona, Benfica, Suudi Arabistan ve MLS ekipleri de ilgi gösteriyor.

Manchester City'de sözleşme durumu belirsiz olan 31 yaşındaki Bernardo Silva için Juventus ve Galatasaray transfer yarışına girdi.

Uzun süredir Galatasaray'ın gündeminde yer alan 31 yaşındaki futbolcuya Avrupa'dan güçlü bir rakip çıktı. Juventus'un devreye girmesiyle birlikte yarış iki kulüp arasında şekillenmeye başladı.

Bernardo Silva Manchester City'den ayrılacak.

JUVENTUS DEVREDE

İtalyan temsilcisi, sözleşme durumunu fırsata çevirmek için girişimlerini artırdı. Barcelona, Benfica ile birlikte Suudi Arabistan ve MLS ekiplerinin de ilgilendiği Bernardo Silva için Juventus'un özellikle bonservissiz transfer ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi.

Kulüp yönetimi, bu seviyede bir oyuncuyu maliyetsiz kadroya katma fırsatını değerlendirmek istiyor.