Arda Güler, Real Madrid'in en etkili isimleri arasında.

"BU FORMAYI KAPACAĞIM DEDİ"

Arda Güler ile o dönemde iletişime geçtiğini belirten Şahin, genç oyuncunun kararlılığından etkilendiğini söyledi. Nuri Şahin, "Dortmund'a Arda'yı çok istemiştim. Bana 'Hocam ben ne olursa olsun bu formayı kapacağım' dedi. Bu beni çok etkiledi. Ben de 'Yolun açık olsun' dedim. Öyle de oldu, formayı kaptı" ifadelerini kullandı.