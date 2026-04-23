Nuri Şahin'den Arda Güler itirafı: "Onu çok istedim"

Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Borussia Dortmund döneminde Real Madrid’in yıldızı Arda Güler’i transfer etmek istediğini açıkladı. Genç oyuncunun verdiği yanıt ise dikkat çekti.

Şahin, Borussia Dortmund'u çalıştırdığı dönemde milli yıldızı kadrosuna katmak istediğini ifade etti.

"BU FORMAYI KAPACAĞIM DEDİ"

Arda Güler ile o dönemde iletişime geçtiğini belirten Şahin, genç oyuncunun kararlılığından etkilendiğini söyledi. Nuri Şahin, "Dortmund'a Arda'yı çok istemiştim. Bana 'Hocam ben ne olursa olsun bu formayı kapacağım' dedi. Bu beni çok etkiledi. Ben de 'Yolun açık olsun' dedim. Öyle de oldu, formayı kaptı" ifadelerini kullandı.

MİLLİ TAKIM VURGUSU

Ayrıca Türkiye A Milli Futbol Takımı hakkında da konuşan Şahin, kadronun kalitesine dikkat çekti.

Milli takımın bireysel yıldızlardan ziyade güçlü bir oyuncu havuzuna sahip olduğunu belirten genç teknik adam, takım olgusunun önemine vurgu yaptı.

