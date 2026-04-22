CANLI YAYIN
Geri

Fenerbahçe'de Ederson krizi: 13 milyon euroluk maaşı ayrılığa engel oluyor

Fenerbahçe'den yıllık 13 milyon euro kazanan Brezilyalı eldiven için Körfez kulüpleri ve ABD'den teklifler var. Ancak tecrübeli kaleci Fener'den ayrılmak sitemiyor.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Fenerbahçe'de Brezilyalı kaleci Ederson ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler'de sezon boyunca formsuz bir görüntü çizen ve son olarak Rizespor maçında yaptığı hata nedeniyle taraftarların tepkisini çeken Ederson kararını verdi.

Fenerbahçe'den bonuslarla birlikte yıllık 13 milyon euro kazanan Ederson'un gelecek sezon da Fenerbahçe'de kalmak istediği öğrenildi. Brezilyalı kaleciye Körfez ülkeleri ve ABD'den teklifler var. Ancak menajeriyle yaptığı görüşmelerden sonra bu teklifleri geri çevirdi.

F.Bahçe yönetimi, Ederson ile yolları ayırmak istiyor. Ancak tecrübeli kaleci maaşı 13 milyon euro olduğu için ayrılığa yanaşmıyor. Bu sezon 35 maçta görev yapan Ederson kalesinde 34 gol gördü. 13 maçta da kalesinde gole izin vermedi.
Basketbol FIBA Avrupa Kupası'ndaki final serisinin ilk maçı PAOK'un!
SONRAKİ HABER

Final serisinin ilk maçı PAOK'un!

 Okan Buruk Günay Güvenç'e sahip çıktı: Onun üzerinden okumamak lazım
ÖNCEKİ HABER

Okan Buruk Günay Güvenç'e sahip çıktı

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler