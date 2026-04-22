Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Belçikalı gazeteci Sacha Tavolieri, Siyah-Beyazlı takımın Bayer Leverkusen forması giyen İspanyol sol bek Alejandro Grimaldo ile yaptığı görüşmeler sonucunda anlaşma sağladığını öne sürdü. Haberde Leverkusen'in 2027'ye kadar kontratı bulunan Grimaldo için 20 milyon euro talep ettiği, Beşiktaş'ın da bu rakamı düşürmek için pazarlıklarını sürdürdüğü belirtildi.
25 GOLE KATKI
30 yaşındaki İspanyol yıldız bu sezon Alman ekibinin formasıyla 41 maçta sahaya çıktı. Grimaldo söz konusu karşılaşmalarda 14 gol, 11 asistlik performans sergileyerek 25 gole direkt katkıda bulundu. İspanya Milli Takım formasıyla da 12 maça çıkan 30 yaşındaki futbolcuya güncel verilere göre 24 milyon euro değer biçiliyor.