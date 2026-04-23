Süper Lig'de sezon sonunda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe bir yandan da yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu süreçte adı sarı-lacivertlilerle anılan Julian Brandt cephesinde yeni gelişmeler yaşanırken, Borussia Dortmund'un oyuncuyla sözleşme uzatmayacağını resmen duyurmuş olması transfer dosyasını daha da hareketlendirdi. Brandt'ın mevcut kontratı 30 Haziran 2026'da sona eriyor.
ATLETICO MADRID DEVREYE GİRDİ
İspanyol basınında yer alan iddiaya göre Atletico Madrid, sezon sonunda Borussia Dortmund'dan ayrılacak Julian Brandt ile yakından ilgileniyor. Madrid ekibinin Alman futbolcuyu hücum hattında önemli bir alternatif olarak değerlendirdiği ve Antoine Griezmann sonrası yapı için düşündüğü belirtiliyor.
DORTMUND AYRILIĞI RESMEN NETLEŞTİ
Borussia Dortmund cephesi, Julian Brandt ile sözleşme yenilenmeyeceğini resmi olarak açıkladı. Kulüp yönetimi, tecrübeli futbolcuyla yapılan görüşmeler sonrası sezon sonunda yolların ayrılması konusunda mutabakata varıldığını duyurdu. Böylece Brandt, yaz döneminin en dikkat çeken serbest oyuncu adaylarından biri haline geldi.
29 yaşındaki oyuncunun Dortmund kariyeri de oldukça dikkat çekici bir tablo ortaya koyuyor. Bundesliga'nın resmi sitesine göre Alman futbolcu, Borussia Dortmund formasıyla 298 resmi maçta 56 gol ve 68 asistlik üretim sağladı.
BU SEZON 37 MAÇTA 14 GOLE KATKI
Julian Brandt bu sezon Borussia Dortmund formasıyla tüm kulvarlarda 37 maça çıktı. Mevcut sezon verilerinde Alman yıldızın 11 gol ve 3 asistle 14 gole doğrudan katkı verdiği görülüyor. Bu üretim, onu hücum hattında hâlâ değerli ve talep gören bir profil haline getiriyor.