Süper Lig'de sezon sonunda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe bir yandan da yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu süreçte adı sarı-lacivertlilerle anılan Julian Brandt cephesinde yeni gelişmeler yaşanırken, Borussia Dortmund'un oyuncuyla sözleşme uzatmayacağını resmen duyurmuş olması transfer dosyasını daha da hareketlendirdi. Brandt'ın mevcut kontratı 30 Haziran 2026'da sona eriyor.

ATLETICO MADRID DEVREYE GİRDİ

İspanyol basınında yer alan iddiaya göre Atletico Madrid, sezon sonunda Borussia Dortmund'dan ayrılacak Julian Brandt ile yakından ilgileniyor. Madrid ekibinin Alman futbolcuyu hücum hattında önemli bir alternatif olarak değerlendirdiği ve Antoine Griezmann sonrası yapı için düşündüğü belirtiliyor.