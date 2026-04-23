Bu sakatlık nedeniyle Arda Güler'in sezonun geri kalan bölümünde önemli maçları kaçırması bekleniyor. Kulüp sağlık ekibinin oyuncu için özel bir program hazırladığı ifade edildi.

Real Madrid'den yapılan açıklamaya göre 21 yaşındaki Arda Güler'in arka adalesinde ezilme meydana geldi. Genç oyuncunun tedavi sürecine hemen başlandığı duyuruldu.

Arda Güler milli takımımızın en dikkat çeken isimlerinden.



HEDEF DÜNYA KUPASI

Milli futbolcunun tedavi süreci, doktorlar ve performans ekibi eşliğinde titizlikle yürütülecek. Arda'nın Dünya Kupası'na kadar tamamen hazır hale getirilmesi hedefleniyor.

Özel bir ekip tarafından yakından takip edilecek genç yıldızın, Türkiye A Milli Futbol Takımı ile Dünya Kupası'nda forma giymesi bekleniyor.