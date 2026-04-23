CANLI YAYIN
Geri

Arda Güler sakatlandı! Dünya Kupası korkusu

Real Madrid, Arda Güler’in sakatlandığını açıkladı. Milli yıldızın arka adalesinde ezilme tespit edilirken, sezonun önemli bölümünde forma giyemeyebileceği belirtildi. Arda Güler'in sakatlanması Dünya Kupası için de endişe yarattı. İşte sakatlığının detayları...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Arda Güler sakatlandı! Dünya Kupası korkusu

Real Madrid'den yapılan açıklamaya göre 21 yaşındaki Arda Güler'in arka adalesinde ezilme meydana geldi. Genç oyuncunun tedavi sürecine hemen başlandığı duyuruldu.

SEZONUN KRİTİK KISMINI KAÇIRABİLİR

Bu sakatlık nedeniyle Arda Güler'in sezonun geri kalan bölümünde önemli maçları kaçırması bekleniyor. Kulüp sağlık ekibinin oyuncu için özel bir program hazırladığı ifade edildi.

Arda Güler milli takımımızın en dikkat çeken isimlerinden.

HEDEF DÜNYA KUPASI

Milli futbolcunun tedavi süreci, doktorlar ve performans ekibi eşliğinde titizlikle yürütülecek. Arda'nın Dünya Kupası'na kadar tamamen hazır hale getirilmesi hedefleniyor.

Özel bir ekip tarafından yakından takip edilecek genç yıldızın, Türkiye A Milli Futbol Takımı ile Dünya Kupası'nda forma giymesi bekleniyor.

