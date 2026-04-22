Chelsea Liam Rosenior'un görevine son verildiğini açıkladı

Chelsea, İngiltere Premier Lig’de son dönemde büyük bir çöküş yaşadı. Enzo Maresca’nın ardından göreve sürpriz şekilde Liam Rosenior’u getiren Londra ekibi, teknik direktörüyle yollarını ayırdığını duyurdu.

  • Chelsea, Premier Lig'de son 5 maçını gol atamadan kaybederek 1912'den bu yana ilk kez böyle bir seri yaşadı.
  • Chelsea yönetimi, Ocak ayında 2032'ye kadar sözleşme imzalayan teknik direktör Liam Rosenior ile 3 ay sonra yollarını ayırdı.
  • Rosenior, Chelsea'de 23 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı.
  • Chelsea, Şampiyonlar Ligi ve Lig Kupası'ndan elendikten sonra yalnızca FA Cup'ta yarı finalde Leeds United ile eşleşti.
  • Yardımcı antrenör Calum McFarlane, sezon sonuna kadar Chelsea'de teknik direktörlük görevini üstlenecek.

Chelsea'nin yaşadığı bu kötü seri kulüp tarihine geçen bir istatistiği de beraberinde getirdi. İngiliz ekibi, Premier Lig'de oynadığı son 5 maçı gol atamadan kaybederken, aynı tabloyu en son 1912'de yaşamış oldu.

Bu istatistik, Londra temsilcisinde yaşanan düşüşün boyutunu daha da çarpıcı hale getirdi. Chelsea'de son haftalarda alınan sonuçlar, takım üzerindeki baskıyı iyice artırdı.

LİGDE DURUM KÖTÜLEŞTİ

Chelsea, Premier Lig'de son dönemde aradığını bulamazken bir sonraki maçında Vitor Pereira ile çıkış yakalayan Nottingham Forest'ı ağırlayacak. Mavi-beyazlı ekip, kötü gidişi durdurmak için kritik bir sınava çıkacak.

Ligde Şampiyonlar Ligi hedefi için mücadele eden Chelsea, yaşadığı puan kayıpları sonrası önemli bir avantaj kaybı yaşadı. Takımın sezonun son bölümüne girilirken yeniden toparlanıp toparlanamayacağı merak konusu oldu.

ELDE SADECE FA CUP KALDI

Chelsea, bu sezon kupa kulvarlarında da istediğini alamadı. Lig Kupası'na yarı finalde, Şampiyonlar Ligi'ne ise son 16 turunda veda eden İngiliz ekibinin elinde yalnızca FA Cup kaldı.

Londra temsilcisi, FA Cup yarı finalinde Leeds United ile karşı karşıya gelecek. Böylece Chelsea için sezonun en büyük hedefi artık kupada ayakta kalmak olacak.

ROSENIOR İLE YOLLAR AYRILDI

Yaşanan kötü tablonun ardından Chelsea yönetimi teknik direktör Liam Rosenior ile ilgili kararını verdi. Kulübün, Rosenior ile yollarını ayırdığı ve bu ayrılığı resmen duyurduğu belirtildi.

Ocak ayında Chelsea'nin başına geçen İngiliz teknik adam, 2032 yılına kadar sürecek bir sözleşmeye imza atmıştı. Buna rağmen Rosenior dönemi yalnızca 3 ay sürdü.

CHELSEA'DE ROSENIOR DÖNEMİ KISA SÜRDÜ

Liam Rosenior, Chelsea'nin başında 23 maça çıktı. İngiliz teknik adam bu karşılaşmalarda 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşadı.

Rosenior ile yolların ayrılmasının ardından yardımcı antrenör Calum McFarlane'in sezon sonuna kadar teknik direktörlük görevini üstleneceği ifade edildi. Chelsea'de bundan sonraki süreçte gözler hem ligdeki toparlanma çabasına hem de FA Cup hedefinə çevrildi.

