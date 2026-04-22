Chelsea yönetimi, Ocak ayında 2032'ye kadar sözleşme imzalayan teknik direktör Liam Rosenior ile 3 ay sonra yollarını ayırdı.

Rosenior, Chelsea'de 23 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı.

Chelsea, Şampiyonlar Ligi ve Lig Kupası'ndan elendikten sonra yalnızca FA Cup'ta yarı finalde Leeds United ile eşleşti.

Yardımcı antrenör Calum McFarlane, sezon sonuna kadar Chelsea'de teknik direktörlük görevini üstlenecek.

Chelsea'nin yaşadığı bu kötü seri kulüp tarihine geçen bir istatistiği de beraberinde getirdi. İngiliz ekibi, Premier Lig'de oynadığı son 5 maçı gol atamadan kaybederken, aynı tabloyu en son 1912'de yaşamış oldu. Bu istatistik, Londra temsilcisinde yaşanan düşüşün boyutunu daha da çarpıcı hale getirdi. Chelsea'de son haftalarda alınan sonuçlar, takım üzerindeki baskıyı iyice artırdı.

Liam Rosenior'dan sonra Chelsea'nin başına kimin geçeceği merak konusu LİGDE DURUM KÖTÜLEŞTİ Chelsea, Premier Lig'de son dönemde aradığını bulamazken bir sonraki maçında Vitor Pereira ile çıkış yakalayan Nottingham Forest'ı ağırlayacak. Mavi-beyazlı ekip, kötü gidişi durdurmak için kritik bir sınava çıkacak. Ligde Şampiyonlar Ligi hedefi için mücadele eden Chelsea, yaşadığı puan kayıpları sonrası önemli bir avantaj kaybı yaşadı. Takımın sezonun son bölümüne girilirken yeniden toparlanıp toparlanamayacağı merak konusu oldu.