Chelsea'nin yaşadığı bu kötü seri kulüp tarihine geçen bir istatistiği de beraberinde getirdi. İngiliz ekibi, Premier Lig'de oynadığı son 5 maçı gol atamadan kaybederken, aynı tabloyu en son 1912'de yaşamış oldu.
Bu istatistik, Londra temsilcisinde yaşanan düşüşün boyutunu daha da çarpıcı hale getirdi. Chelsea'de son haftalarda alınan sonuçlar, takım üzerindeki baskıyı iyice artırdı.
LİGDE DURUM KÖTÜLEŞTİ
Chelsea, Premier Lig'de son dönemde aradığını bulamazken bir sonraki maçında Vitor Pereira ile çıkış yakalayan Nottingham Forest'ı ağırlayacak. Mavi-beyazlı ekip, kötü gidişi durdurmak için kritik bir sınava çıkacak.
Ligde Şampiyonlar Ligi hedefi için mücadele eden Chelsea, yaşadığı puan kayıpları sonrası önemli bir avantaj kaybı yaşadı. Takımın sezonun son bölümüne girilirken yeniden toparlanıp toparlanamayacağı merak konusu oldu.
ELDE SADECE FA CUP KALDI
Chelsea, bu sezon kupa kulvarlarında da istediğini alamadı. Lig Kupası'na yarı finalde, Şampiyonlar Ligi'ne ise son 16 turunda veda eden İngiliz ekibinin elinde yalnızca FA Cup kaldı.
Londra temsilcisi, FA Cup yarı finalinde Leeds United ile karşı karşıya gelecek. Böylece Chelsea için sezonun en büyük hedefi artık kupada ayakta kalmak olacak.
ROSENIOR İLE YOLLAR AYRILDI
Yaşanan kötü tablonun ardından Chelsea yönetimi teknik direktör Liam Rosenior ile ilgili kararını verdi. Kulübün, Rosenior ile yollarını ayırdığı ve bu ayrılığı resmen duyurduğu belirtildi.
Ocak ayında Chelsea'nin başına geçen İngiliz teknik adam, 2032 yılına kadar sürecek bir sözleşmeye imza atmıştı. Buna rağmen Rosenior dönemi yalnızca 3 ay sürdü.
CHELSEA'DE ROSENIOR DÖNEMİ KISA SÜRDÜ
Liam Rosenior, Chelsea'nin başında 23 maça çıktı. İngiliz teknik adam bu karşılaşmalarda 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşadı.
Rosenior ile yolların ayrılmasının ardından yardımcı antrenör Calum McFarlane'in sezon sonuna kadar teknik direktörlük görevini üstleneceği ifade edildi. Chelsea'de bundan sonraki süreçte gözler hem ligdeki toparlanma çabasına hem de FA Cup hedefinə çevrildi.