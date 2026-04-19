CANLI YAYIN
Geri

Augusto’dan son dakika itirafı: 3 puanı gole tercih ederdim

Felipe Augusto maçın ardından "Konuşmanın ve yorum yapmanın zor olduğu bir durumla karşı karşıyayız" dedi.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Augusto’dan son dakika itirafı: 3 puanı gole tercih ederdim

1-1'lik mücadeleyi değerlendiren Felipe Augusto, "Konuşmanın, yorum yapmanın kolay olmadığı durumlardan bir tanesiyle karşı karşıyayız.
Çok üzüldüğümüz bir an oldu. Gol attığım için mutluyum ama bir şans verseler, 3 puanı gol ile değiştirim.


Son pozisyonda gol yemek bizim için çok üzücü oldu" ifadelerini kullandı. Takımının tek golünü atan 22 yaşındaki Brezilyalı, "Taraftarımızın golü yediğimizde ne kadar üzgün olduklarını biliyorum" dedi.

Avrupa'nın kraliçesi Kanarya! Fenerbahçe Kadınlar Euroleague finalinde Galatasaray'ı 68-55 yendi
SONRAKİ HABER

Avrupa şampiyonu Fenerbahçe

 Süper Lig'de güncel puan durumu! (2025-26 sezonu 30. hafta)
ÖNCEKİ HABER

Süper Lig'de güncel puan durumu! (2025-26 sezonu 30. hafta)

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler