Beşiktaş, Süper Lig'in 30. haftasında bugün Samsunspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi Gürcan Hasova yönetecek.
Siyah-beyazlılarda sarı kart cezalısı Emirhan Topçu ve sakatlığı bulunan Wilfred Ndidi'nin yanı sıra ayak bileğinden operasyon geçirerek sezonu kapatan Kartal Kayra Yılmaz da maçta görev yapamayacak. Derbi mağlubiyeti sonrası Antalyaspor'u yenerek moral depolayan Siyah- Beyazlılar, zorlu maçtan galibiyetle ayrılarak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.