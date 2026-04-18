Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, nisan ayı olağan toplantısında açıklamalarda bulundu. Sportif A.Ş. ve bağlı ortaklıklarının 1 Haziran 2025- 28 Şubat 2026 dönemine ilişkin 9 aylık finansal raporuyla ilgili konuşan Özbek, "Bu dönemi 15 milyar TL hasılat, 734 milyon TL karla kapattık. Ligimizde rekabet ettiğimiz kulüpler arasında kar açıklayan tek kulüp Galatasaray. İki rakibimizin toplamından daha fazla hasılata ulaştık. Bu başarıya ulaşmamızda verdikleri destek için Galatasaray camiasına teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
Özbek, "Önümüzdeki dönemde geliştirilmesi gereken alanlardan biri direkt kontrolümüzde olmayan naklen yayın gelirleri. Şu anda düşük seviyede. Diğer bir konuda kulübün dünyada yeni pazarlara açılarak gelirlerini arttırmasını önemsiyoruz. Önümüzdeki dönemlerde bu iki konu için çalışmalarımız yoğun şekilde devam edecek" dedi.