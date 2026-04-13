CANLI YAYIN
Geri

Trabzonspor'da Onuachu müjdesi: MR sonuçları temiz çıktı karar bugün verilecek

Alanya'ya karşı sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Paul Onuachu'nun çekilen MR'ında ciddi bir bulguya rastlanmadı. Nijeryalı yıldız, Başakşehir maçı öncesi bugün idmanda kendisini deneyecek.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Trabzonspor'da Onuachu müjdesi: MR sonuçları temiz çıktı karar bugün verilecek

Trabzonspor'un forma giyip giyemeyeceği bugün netlik kazanacak.
Alanyaspor maçı öncesinde gerçekleştirilen son antrenmanda sol uyluk ön üst kas grubunda ağrı ve sertlik hisseden Nijeryalı oyuncu, karşılaşmanın kadrosuna alınmamıştı.


Bordo-mavililer, Onuachu'nun yokluğunda sahadan beraberlikle ayrılarak 2 puan kaybetmişti.
Deneyimli golcünün çekilen MR'ında ciddi bir bulguya rastlanmadığı öğrenilirken oyuncunun bugünkü antrenmanda kendisini denemesi bekleniyor. Teknik heyet, yıldız futbolcunun durumuna göre Başakşehir maçında görev verilip verilmeyeceğine karar verecek.


Ligde 25 maçta 22 golle krallık koltuğunda oturan Nijeryalı santrforun oynamadığı 4 maçta Trabzonspor, 3 kez takıldı. Bu maçlarda sadece Kocaelispor'u mağlup edebilen Fırtına, Beşiktaş (3-3) ve Alanya'ya (1-1) berabere kalırken Gençlerbirliği'ne (4-3) mağlup olarak toplamda 7 puan kaybetti.

