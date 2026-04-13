Trabzonspor'un forma giyip giyemeyeceği bugün netlik kazanacak.

Alanyaspor maçı öncesinde gerçekleştirilen son antrenmanda sol uyluk ön üst kas grubunda ağrı ve sertlik hisseden Nijeryalı oyuncu, karşılaşmanın kadrosuna alınmamıştı.



TEKNİK HEYET TAKİPTE



Bordo-mavililer, Onuachu'nun yokluğunda sahadan beraberlikle ayrılarak 2 puan kaybetmişti.

Deneyimli golcünün çekilen MR'ında ciddi bir bulguya rastlanmadığı öğrenilirken oyuncunun bugünkü antrenmanda kendisini denemesi bekleniyor. Teknik heyet, yıldız futbolcunun durumuna göre Başakşehir maçında görev verilip verilmeyeceğine karar verecek.



4 MAÇIN 3'Ü KAYIP



Ligde 25 maçta 22 golle krallık koltuğunda oturan Nijeryalı santrforun oynamadığı 4 maçta Trabzonspor, 3 kez takıldı. Bu maçlarda sadece Kocaelispor'u mağlup edebilen Fırtına, Beşiktaş (3-3) ve Alanya'ya (1-1) berabere kalırken Gençlerbirliği'ne (4-3) mağlup olarak toplamda 7 puan kaybetti.