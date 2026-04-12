Fenerbahçe'de N'Golo Kante rüzgarı esmeye başladı. Devre arasında yüksek maliyeti ve ilk haftalardaki performansıyla eleştirilerin odağında yer alan Fransız yıldız, zamanla takıma adapte olarak sahada bambaşka bir kimliğe büründü.
Tecrübeli orta saha, kendisi hakkında yapılan yorumlara en net cevabı ise performansıyla verdi. Yıldız orta saha son oynanan Kayserispor maçında sahanın en iyisiydi. Ligdeki son 3 maçında Gaziantep FK ve Kayserispor'a gol atan 35 yaşındaki futbolcu, inanılmaz istatistiklere imza attı.
Gaziantep FK karşısında 90 dakika sahada kalan Kante; 5 pas arası, 1 top çalma ve 9 sahipsiz top kazanma ile oynarken yüzde 90 pas isabeti yakaladı. Beşiktaş derbisinde ise yine 90 dakika sahada kalan deneyimli orta saha, 3 pas arası, 4 top çalma ve 10 sahipsiz top kazanma ile mücadele ederken yüzde 83 pas isabetiyle oynadı. Son olarak Kayserispor karşısında 75 dakika görev alan Kante; 1 top çalma, 1 pas arası ve 4 sahipsiz top kazanma ile sahada kalırken yüzde 87 pas isabeti yakaladı.