Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgiye göre Ozan Kabak, Hoffenheim ile sözleşmesini uzatma kararı aldı. 26 yaşındaki savunmacının, Alman kulübüyle 2030 yılının haziran ayına kadar geçerli yeni bir sözleşme üzerinde anlaşmaya vardığı ifade edildi.
4 YIL DAHA DEVAM EDECEK
Sezon sonunda serbest kalma ihtimali bulunan Ozan Kabak, bu kararla birlikte kariyerine Hoffenheim'da devam etme yolunu seçti. Yapılan anlaşmayla milli futbolcunun sözleşmesinin 2030 yılına kadar uzadığı kaydedildi.
SAKATLIK SONRASI FORMAYI ALDI
Sezon başında yaşadığı sakatlığın ardından sahalara dönen Ozan Kabak, yükselen performansıyla yeniden takımın önemli isimlerinden biri haline geldi. Milli stoper, savunmadaki katkısının yanında hücumda da etkili bir görüntü ortaya koydu.
BU SEZON 21 MAÇTA 4 GOL
Ozan Kabak, bu sezon Hoffenheim formasıyla 21 karşılaşmada görev yaptı. Başarılı savunmacı, bu süreçte 4 kez rakip fileleri havalandırarak skor katkısı da verdi.