Ozan Kabak kararını verdi! Galatasaray'a transferi gündemdeyken imzayı atacak

Ozan Kabak, Hoffenheim’daki geleceğiyle ilgili kararını verdi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan milli stoper, Alman temsilcisiyle yeni kontrat konusunda anlaşma sağladı.

  • Ozan Kabak, Hoffenheim ile 2030 yılının haziran ayına kadar geçerli yeni sözleşme imzaladı.
  • 26 yaşındaki milli futbolcu, sezon sonunda serbest kalma ihtimali varken sözleşme yenilemeyi tercih etti.
  • Ozan Kabak bu sezon Hoffenheim formasıyla 21 maçta forma giydi ve 4 gol attı.
  • Sakatlık sonrası sahalara dönen futbolcu, yükselen performansıyla takımın önemli isimleri arasına girdi.

Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgiye göre Ozan Kabak, Hoffenheim ile sözleşmesini uzatma kararı aldı. 26 yaşındaki savunmacının, Alman kulübüyle 2030 yılının haziran ayına kadar geçerli yeni bir sözleşme üzerinde anlaşmaya vardığı ifade edildi.

Ozan Kabak Hoffenheim'de kalacak gibi gözüküyor

4 YIL DAHA DEVAM EDECEK

Sezon sonunda serbest kalma ihtimali bulunan Ozan Kabak, bu kararla birlikte kariyerine Hoffenheim'da devam etme yolunu seçti. Yapılan anlaşmayla milli futbolcunun sözleşmesinin 2030 yılına kadar uzadığı kaydedildi.

Ozan Kabak için Galatasaray'ın adı geçiyor

SAKATLIK SONRASI FORMAYI ALDI

Sezon başında yaşadığı sakatlığın ardından sahalara dönen Ozan Kabak, yükselen performansıyla yeniden takımın önemli isimlerinden biri haline geldi. Milli stoper, savunmadaki katkısının yanında hücumda da etkili bir görüntü ortaya koydu.

Ozan Kabak Dünya Kupası kadrosunda yer alabilir

BU SEZON 21 MAÇTA 4 GOL

Ozan Kabak, bu sezon Hoffenheim formasıyla 21 karşılaşmada görev yaptı. Başarılı savunmacı, bu süreçte 4 kez rakip fileleri havalandırarak skor katkısı da verdi.

Fenerbahçe'nin istediği isimden iyi haber geldi! Transfer kararını açıkladı
SONRAKİ HABER

Fener'e transferde müjde

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler