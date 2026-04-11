Ligdeki gol sayısını 15'e çıkaran Talisca resmi maçlarda bu sezon toplam 23 gol attı. Asensio'yu aratmayarak F.Bahçe'ye yarışta adeta hayat verdi.





Fenerbahçe, Kayserispor'u 4-0 yenerken Anderson Talisca yine takımını sırtlayan isimlerin en başında geldi. Takımın liderliğini üstlenen Asensio'nun olmadığı maçta onu aratmayan Brezilyalı futbolcu takımı bir maestro gibi yöneterek alınan galibiyette önemli pay sahibi oldu. Kayserispor'a attığı golle bu sezon ligdeki gol sayısını 15'e çıkaran Sambacı yıldız kritik anlarda sahneye çıkarak takımının zirve yarışında tutunmasını sağladı.



Ligin dışında kupada 3, Avrupa Ligi'nde 4, Şampiyonlar Ligi'nde de 1 gol kaydeden Brezilyalı futbolcu böylece tüm resmi maçlarda bu sezon 23 kez fileleri sarsmış oldu. Talisca'nın ayrıca 4'ü ligde olmak üzere 5 asisti bulunuyor. Bitmek tükenmez enerjisiyle takımının galibiyetlerinde önemli rol sahibi olan Talisca, Asensio gibi lider bir oyuncunun yokluğunu aratmadı. Böylece kendisine duyulan güveni bir kez daha boşa çıkarmayarak ne kadar önemli bir isim olduğunu gösterdi.

